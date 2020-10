Contu se irá a paro nacional de no ver atendidas sus demandas

Ciudad de México. La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) acordó llevar a cabo un paro nacional en las próximas semanas en caso de no ser escuchados y atendidos sus demandas de resolver la crisis financiera que viven una decena de universidades públicas estatales y que ponen en riesgo los salarios y prestaciones de alrededor de 70 mil trabajadores en lo que resta del año.

En asamblea urgente, realizada de manera virtual, y donde participaron 65 secretarios generales y representantes sindicales de los trabajadores administrativos y académicos de las universidades públicas, se analizó la situación que viven sus respectivas instituciones y se acordaron diversas acciones en defensa del presupuesto del año que entra.

Se estimó que por la grave crisis son alrededor de 70 mil los académicos y trabajadores administrativos que se verán afectados y que, por lo tanto, se requieren de 3 mil 384 millones de pesos para concluir este año.

El secretario general de la Confederación, Enrique Levet Gorozpe, expresó que esos son los recursos que deberán “perseguir, buscar, demandar y exigir" ante los tres niveles de gobierno para que se otorguen los recursos a las casas de estudios y se pueda concluir el año.

Entre los acuerdos alcanzados por la asamblea, está el de buscar un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como una instancia última, y legisladores federales, antes de llevar a cabo el paro nacional, que se daría aun en medio de las clases virtuales adoptadas por las casas de estudio, ante las medidas sanitarias por el Covid-19.

La situación se torna sumamente preocupante, pues a la respuesta negativa del gobierno federal de aportar recursos extraordinarios para atender esta problemática, se suma el hecho de que las autoridades de las universidades de Nayarit, Sinaloa, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Durango y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya notificaron a sus trabajadores que ya no podrán cubrir la nómina del mes de noviembre, según señalaron los dirigentes sindicales durante la asamblea realizada de manera virtual.

“Esta situación que escucharon todos es sumamente preocupante y alarmante. Es impresionante que algunos trabajadores en noviembre ya no cobren, estamos hablando de 70 mil familias. Si esto no amerita que hagamos alguna acción fuerte, saben qué, no tenemos nada que hacer en el sindicalismo universitario”, externó.

Además, señaló que tanto el presidente de la República, el secretario de Educación, los legisladores federales, los funcionarios federales, los gobernadores, todos cobran hasta el último día del año y hasta los rectores se hacen un “guardadito” para recibir sus percepciones.

“Pero los trabajadores que están en la trinchera, atendiendo a los alumnos en línea, que es mucho más complicado que en clases presenciales, los trabajadores administrativos que muchos de ellos se arriesgan, hacen su trabajo en actividades esenciales, ahí están ¿y que no cobren?”, cuestionó el secretario general de la Contu.

En un comunicado de la Contu, se informó que la asamblea se acordó publicar a nivel nacional un manifiesto para dar a conocer la situación que prevalece en las universidades, hacer conferencias de prensa en las entidades para exponer la gravedad del asunto de cada una de las universidades, enviar un oficio al presidente López Obrador, hacer presencia en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, y agotar el diálogo con todos los involucrados y si después de todo esto no son tomados en cuenta, entonces se llevará a cabo el paro nacional.

Durante la asamblea se presentaron los casos específicos de algunas de las universidades en crisis.

En el caso de Nayarit, que tiene 5 mil trabajadores y mil 900 jubilados que sólo cobrarán hasta esta quincena y que, por lo tanto, requieren 250 millones de pesos que les debe el gobierno del estado, más 280 millones de pesos para pagar prestaciones de todo el año.

Los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cobraron este día 15 de octubre su última quincena y requieren de 650 millones de pesos para que 5 mil trabajadores puedan percibir sus prestaciones de fin de año.

La Universidad de Sinaloa tiene problemas para pagar a unos 12 mil trabajadores, toda vez que el rector les informó que enfrenta dificultades para solventar las quincenas de noviembre y diciembre, además del aguinaldo y están en espera de un recurso estatal de 204 millones de pesos.

En Oaxaca, los trabajadores universitarios suman alrededor de 10 mil que enfrentan un déficit de 350 millones de pesos y a partir del mes de diciembre no podrían cobrar sus quincenas ni prestaciones de fin de año.

En la Universidad de Chihuahua son 17 mil los trabajadores, entre académicos y administrativos, así como jubilados, los que enfrentarán dificultades, por lo que requieren 600 millones de pesos.

En Morelos, son alrededor de 6 mil trabajadores a los que se les pagaría hasta la segunda quincena de octubre, es decir, requieren 430 millones de pesos; en la Universidad de Tabasco, sólo les pagarían hasta la primera quincena de diciembre en afectación de 2 mil 500 académicos, por lo que requiere más de 400 millones de pesos.

Asimismo, están en riesgo alrededor de 13 mil trabajadores universitarios de la Universidad del Estado de México, pues arrastran un déficit de 120 millones de pesos; en Zacatecas están en riesgo 6 mil 500 trabajadores por la falta de pago de las quincenas de noviembre y diciembre, así como primas vacaciones, por lo que requieren de poco más de 500 millones de pesos.

En esa misma situación, la Universidad de Durango enfrenta un déficit de alrededor de 500 millones de pesos, por lo que les quedarán a deber las quincenas de noviembre y diciembre en afectación de 7 mil trabajadores.