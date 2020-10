Sigue el acoso en el IPN por mi orientación sexual: acusa docente

Ciudad de México. Tras haber denunciado hace un año que era víctima de actos discriminatorios en su trabajo debido a su orientación sexual, el docente y actor Fernando Vesga señaló que el clima de acoso en su contra sigue vigente en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y que los organismos gubernamentales encargados de apoyarlo no sólo no han cumplido esa labor, sino que incluso comenzaron a investigarlo a él, en vez de a sus agresores.

Como informó este diario en su momento (19 de noviembre de 2019), Vesga señaló que fue marginado de la posibilidad de optar por un puesto más alto en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del Poli, debido a que el director del plantel Santo Tomás, Juan Flores Saavedra, se lo negó supuestamente por el hecho de ser homosexual.

En entrevista, el actor detalló que de ese momento a la fecha, “el hostigamiento sigue. Mi jefa inmediata, Elizabeth Aguilar, me dice que no cumplo mis labores y me cita para entregarme documentos que necesito”, pero cancela los encuentros sin razón alguna.

“Vine el martes y me dijo ‘no se los vamos a entregar porque tiene que hacer cita, por lo de la pandemia’; hoy (ayer) me dieron la cita para recoger el documento que avala mi trabajo, sabiendo que vengo desde Jojutla, Morelos, y cuando llego, me dicen ‘no hay ninguna autorización para que usted pase’”, detalló.

Según Vesga, este y otros actos de acoso son ordenados por Flores Saavedra, contra quien puso una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, el primer organismo dejó “congelada” su queja, mientras que el segundo envió a una perito para hacerle exámenes sicológicos que el profesor considera “revictimizantes”, pues incluyen preguntas sobre sus hábitos y su vida personal, lo que él interpreta como una investigación en su contra, en vez de contra sus supuestos agresores.

“Puse una denuncia penal en la FGR contra Flores Saavedra por el delito de discriminación. Él ya está citado a declarar, pero no sé si habrá dado dinero porque ahora me mandaron a mí a hacer exámenes sicológicos, pruebas muy duras que ocupaban dos mañanas enteras y que se metían con mi vida personal, como si estuvieran dudando de que esté diciendo la verdad”, denunció.

Vesga Urbina enfatizó: “de manera respetuosa, solicito que desaparezca la discriminación en la ESCA. Ahí le apuestan a la invisibilidad, al ‘no te veo, no existes’ y te convierten en una especie de cadáver social, pero mis alumnos me siguen respaldando y me han dicho en que en cualquier momento que haya que firmar para apoyarme, lo hacen”.

En el mismo tono, el profesor indicó que “yo sí me creo lo de la 4T y esto debe ser un compromiso nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a moralizarnos y voltear los ojos a la ética para construir un país mejor”.

Este diario buscó al departamento de Comunicación Social del IPN para saber su postura sobre el tema, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.