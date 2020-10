Homenajea UNAM a la académica centenaria Elena Jeannetti Dávila

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), rindió un homenaje a Elena Jeannetti Dávila, académica por más de medio siglo en esta casa de estudios, quien el 2 de octubre cumplió 100 años de edad.

Forjadora de numerosas generaciones de universitarios, mujer consagrada al trabajo intelectual en el ámbito de las ciencias sociales, y en la formación académica de servidores públicos, así como de académicos de la administración pública, dijo Adán Arenas Becerril, Coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública (CEAP) de la FCPyS, que organizó el festejo en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

En ceremonia virtual, en el aula digital de dicha instancia universitaria y antes de empuñar su mano en alto para gritar un “goya”, Elena Jeannetti se dijo conmovida al escuchar las palabras de las que fue objeto.

“La vida me dio dos suertes: la familia en que nací y la oportunidad de trabajar en la UNAM, forjadora de hombres libres y de gente que hace bien no sólo a este país, sino que proyecta sus enseñanzas a lo largo y ancho de muchos lugares. Me han hecho muy feliz, espero abrazarlos cuando este fuera la pandemia que ahora nos impide estar juntos físicamente”, expresó.

Carola García Calderón, directora interina de la FCPyS, mencionó que Jeannetti es un referente dentro de la facultad y la UNAM, además de ser pionera en los estudios sobre seguridad nacional, tópico en el cual es especialista.

“No sólo eso, ha sido además un referente para muchas mujeres que emprendemos el camino dentro de la academia. Es un ejemplo que nos ha dado la voluntad de continuar, de no dejarnos vencer, ha servido su presencia para abrir espacios para muchas, para lograr que las mujeres tengamos una incorporación plena dentro de los espacios académicos, de gobierno, y dentro de nuestra universidad”, puntualizó.

Luis Miguel Martínez Anzures, exalumno de Elena Jeannetti y ahora presidente del INAP, expuso que muchos son los méritos del trabajo de la universitaria, pero ante todo destacan su vocación y claridad.

Además de ser formadora de múltiples profesionales que ahora sirven al país, es precursora en temas como inteligencia y seguridad nacionales, además de transparencia y rendición de cuentas. Aunado a la docencia, también es investigadora y divulgadora de la cultura administrativa.

Originaria de la Ciudad de México, nació el 2 de octubre de 1920. En 1939 obtuvo el grado de contadora privada y bachiller en una institución particular.

En 1962 alcanzó el título de Licenciada en Sociología, con la tesis “Problemas de estructura social”; un año después logró graduarse en Ciencias Diplomáticas (Relaciones Internacionales); su tesis abordó el tema de energía nuclear. En ambas casos se hizo merecedora a mención honorífica.

Realizó una especialización en administración pública en la Universidad de París. Para 2005, con 85 años de edad, se doctoró en Administración Pública en la FCPyS. Su trabajo recepcional de 446 páginas se tituló “Retos y riesgos de la seguridad nacional de México, en el siglo XXI, un estudio comparativo”.