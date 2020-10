Derecho a la educación, en peligro por pandemia: estudiantes de UNAM

En el contexto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas que se han tomado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el inicio del actual semestre con clases en línea, el derecho a la educación está en mayor peligro que nunca, de acuerdo con integrantes de organizaciones estudiantiles.

En una conferencia de prensa virtual, organizaciones y representantes estudiantiles de las Facultades de Derecho y Medicina, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 4, señalaron que a dos semanas del inicio del semestre ha habido problemas con las inscripciones y reinscripciones y otros trámites, que ha habido desconexiones en las aulas virtuales y que, sobre todo, hay estudiantes que no cuentan con equipos y conexión a internet para seguir las clases a distancia.

Miriam Estrada, integrante de la Central de Estudiantes Universitarios, dijo en entrevista que pese a que las autoridades universitarias anunciaron un plan de emergencia para atender las necesidades de los estudiantes, este no ha sido suficiente, ni les ha sido comunicado con precisión cómo podrán acceder a las 20 mil tabletas con conexión a internet que la UNAM entregará para alumnos que carecen de equipos para tomar clases en línea.

Añadió que el plan anunciado por las autoridades “no tiene fechas, ni convocatorias, ni reglas de operación. No se consideraron las propuestas que ha hecho la comunidad estudiantil y es preocupante, porque somos nosotros los que estamos pagando las consecuencias”.

En la conferencia convocada con motivo del 52 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, los activistas y representantes estudiantiles dijeron es urgente que se elabore y aplique un Plan de Asistencia para el Bienestar Estudiantil, que, de manera eficaz, evite la deserción y rezago académico, los cuales, según cifras oficiales, podrían afectar a 72 mil estudiantes. “La UNAM debe garantizar una conexión a internet para todo los estudiantes, como un derecho universitario y un derecho humano”, dijeron.

Acompañados por Ignacia Rodríguez Márquez La Nacha, ex líder del movimiento estudiantil de 1968, manifestaron que muchos trámites se han entorpecido porque las escuelas están cerradas y no tienen un teléfono de atención estudiantil, y que las gestiones solo se reciben por correo electrónico, lo que “lleva a que no respondan a veces en dos semanas y que se pasen los plazos para los trámites”.