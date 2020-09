Líderes sindicales del Colbach protestan en inmediaciones de SEP

Líderes y representantes de sindicatos de Colegio de Bachilleres del país se manifiestan en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en protesta por falta de pago de prestaciones a su personal docente, administrativo y de apoyo.

Desde muy temprana hora, alrededor de 300 representantes sindicales integrados en la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres pretendieron llegar a la sede de la dependencia, aunque tuvieron que quedarse en calles aledañas, debido al cierre de algunas vialidades del Centro Histórico, por parte de elementos policiacos de la Ciudad de México.

Víctor Pinot, dirigente en el estado de Chiapas y de la Federación sindical, informó que son varios las prestaciones que se han dejado de pagar de manera unilateral por las autoridades educativas de los estados y el gobierno federal.

Dijo que el incumplimiento en el pago de estas prestaciones afecta a alrededor de cien mil trabajadores de este sistema educativo.

Además, señaló que junto con estas prestaciones también se ha dejado de pagar el estímulo, identificado como K1, a los profesores que fueron evaluados en 2015 y que obtuvieron calificación de excelencia, y que en algunos casos representa hasta el 20 por ciento de su salario nominal.

Entrevistado en las calles de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, a donde le pidieron acudir junto con algunos representantes para entregar una documentación, el dirigente Víctor Pinot dijo que el personal de los Colegios de Bachilleres están preocupados pues según declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el gobierno federal no adeuda ningún tipo de pago a maestros y trabajadores de la educación.

En este sentido dijo que el adeudo de las prestaciones tiene un retraso de ocho meses, mientras que el referente al estímulo a docentes se adeuda desde 2017, pues sólo fue pagado en 2015 y 2016.

Los profesores y personal administrativo que se manifiestan provienen, entre otras entidades, de Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Querétaro, Veracruz, Campeche, Puebla, Sonora, Chiapas, Durango y Ciudad de México.

El secretario general Víctor Pinot señaló que solo se trata de una representación de trabajadores la que está presente en la manifestación, debido a que no ae quiso afectar las calses en línea en el ciclo escolar ya en curso, pero advirtió que de no resolverse sus demandas, no se descarta un paro de actividades escolares de manera remota.

Dirigentes de otras entidades explicaron que en sus respectivas pláticas con autoridades estatales, éstas les han expresado que los recursos locales existen para cubrir estos compromisos y prestaciones, pero que el gobierno federal no entrega la parte que le corresponde, que en muchos estados es del 50 por ciento.