Nueve aspirantes, con puntaje casi perfecto en examen para licenciatura de UNAM

A un acierto estuvieron nueve aspirantes de ingresar con puntaje perfecto a una de las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cada uno obtuvo 119 respuestas válidas de 120 reactivos en que consistió el examen del Concurso de Selección Junio 2020, realizado en condiciones inéditas debido a la pandemia de la Covid-19.

En la primera edición, realizada en febrero, sólo Lucero Angélica Salazar Rodríguez destacó con 119 aciertos. Así, arranca un desafío atípico para los universitarios, ya habituados a diario a enfrentar retos.

Entrevistados en una sala virtual, los ahora alumnos de licenciatura coincidieron en que el resguardo en casa fue clave en el aprovechamiento y desempeño de estudio para obtener un resultado óptimo en el examen.

“Estuve estudiando por Zoom estos cuatros meses que estábamos en casa, con un compañero y fue muy difícil, pero usé la cuarentena a mi favor y decidí aprender cosas nuevas, hice varias actividades, traté de no verle el lado malo, sino aprovechar el tiempo extra, no sólo estar triste por ello. ¡Hasta aprendí a manejar!”, relató Karime Alejandra Pérez Campos, de la licenciatura en Matemáticas.

Ángel David Sosa Ildefonso, quien obtuvo un lugar para estudiar Actuaría, procede de la Vocacional 9, del IPN. Dijo estar seguro que de no haber ocurrido la pandemia, no hubiera conseguido su sitio “porque la cuarentena me dio mucho tiempo para estudiar”.

Durante la entrevista virtual, Ángel rememoró: “con otros amigos hicimos un grupo de WhatsApp, en donde hacíamos reuniones diarias con Meet, durante dos meses, y formulábamos preguntas por dos horas diarias y eso nos ayudó demasiado, porque varios se quedaron donde querían”, explicó.

Jorge Ismael Osorio Herrera cursa la licenciatura en Economía. “Tenía incertidumbre de saber qué pasaría primero con el examen, porque en algún momento terminé siendo ‘Nini’: Me sentía como en el limbo, en el que no sabes qué sucederá, pero con el tiempo seguí preparándome”, indicó.

Luis Yair Suárez Lara ahora se dispone ser arquitecto. Por ello realizó su examen de ingreso, aunque hace algunos meses estudiaba ingeniería civil.

Abraham Alejandro Zamora Acevedo y Danae Jiménez Recillas, estudian Medicina. Coincidieron en que su vocación era ineludible. Siempre lo supe, refirió Abraham, era la carrera que quería, revisé los planes de estudio, no sólo de la UNAM, y ahí me di cuenta que era la única opción.

“Será difícil este inicio en formato virtual, porque no sólo los estudiantes no estábamos habituados a este tipo de clases, sino también los maestros a quienes se les complica realizarlas; sin embargo, siempre hay que encontrar un balance entre el tiempo libre y el tiempo de estudio”.

Mónica Yael Vallejo Carrillo, quien ingresó a la Facultad de Psicología (FP), compartió que falló en una pregunta de español que le impidió alcanzar el puntaje perfecto. “Procuré permanecer el mayor tiempo posible en mi casa, trabajaba, hacía home office, y tomé un curso en línea; y eso me sirvió para estar hoy aquí”.

Cuando José Miguel Hurtado Carrión, de 20 años de edad, se enteró que tuvo 119 aciertos para ingresar a la Facultad de Medicina pensó que se trataba de un error. “Creí que había puesto mal mi número de folio, porque yo pensé que no iba a pasar. Cuando vi el resultado no me lo creí”.