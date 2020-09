Consejeros del Infonavit deben tener cargos honoríficos: STPS

Ciudad de México. Durante la 121 Asamblea general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dicho órgano avaló a sus integrantes que participarán desde hoy y hasta 2026. La sesión se desarrolló en medio de divisiones de opinión entre el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien presidió la reunión, y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, por los pagos que reciben los integrantes del Consejo de Administración.

Mientras la funcionaria propuso que los cargos al interior del Consejo sean honorarios y se cancelen los emolumentos de sus integrantes, el líder sindical dijo que por su parte no se opone, pero cuestionó que "esto es una petición política y no lo veo de otra forma".

Primero fue la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien solicitó conocer las bases de las reglas de operación de los órganos colegiados sobre la remuneración que recibirán. Más tarde, al asistir de manera virtual con videoconferencia, la titular de la STPS pidió la palabra para proponer “como lo establece la ley de austeridad, pero aún sin tomarla en cuenta, sino por una cuestión de principios por cuestión ética, que los consejeros deben tener cargos honoríficos, no recibir los pagos que tristemente se han venido incrementando a través de los años”.

Cuando inició el Infonavit la participación de los consejeros era voluntaria con el objetivo de que fuera una representación de los distintos sectores, agregó, por lo que planteó que el tema sea debatido al interior de la Asamblea general a más tardar en diciembre.

“Ya quisiera cualquier trabajador que aporta al fondo de vivienda, recibir estos montos de más 80 mil pesos que se reciben por las reuniones de Consejo que se realizan”, agregó.

En seguida, Aceves del Olmo, como presidente de la sesión y cabeza de la representación del sector de trabajadores, afirmó que por su parte no tiene objeción a que se eliminen los pagos para consejeros, pero es un tema en el que cada representante debe expresar su opinión ya que está definido en el reglamento del Instituto y no está fuera de la ley.

“No quiere decir que eso esté bien pero tampoco que esté mal porque si bien es cierto que hay emolumentos, yo soy el primero, y lo sabe el director, que no tengo inconveniente, es más, en la mayoría de los consejos por cuestiones de salud no he acudido y está el suplente”, señaló.

Para los integrantes del sector obrero, dijo, los pagos “no es un cosa de vida o muerte, ni creo que si hablo con la mayoría se nieguen, pero esto está en los reglamentos interiores del Infonavit, porque esto se podría usar políticamente diciendo: los que van ahí con el dinero de los trabajadores”.

“Usted lo dice claro como si estuvieran sólo los miembros del Consejo de Administración, pero ésto mañana será nota porque esto es una petición política y no lo veo de otra forma”, recalcó.

Adujo que los comentarios sobre el pago que reciben los integrantes del Consejo tienen un impacto negativo en la opinión pública a pesar de que “nadie se ha hecho rico, y seguramente va a pegarles a las personas que no pidieron eso (pago), sino que ya estaba”.

El también senador priísta se dijo seguro de que en la próxima reunión de la Asamblea se discutirá el tema, pero instó a que no se asuma el tema como “los villanos que cobran impidiendo que la gente tenga una casa, eso por favor, le pido secretaria, que no se utilice de esta forma”.

Al momento que Alcalde intentó dar respuesta, tuvo que guardar silencio por un par de minutos ya que fue silenciada por las porras y vitoreo a favor del líder sindical. Después, sólo agregó: “el planteamiento está lejos de ser político, sino jurídico” que atañe a todos los órganos tripartitos.

El dirigente sindical se comprometió a presentar la propuesta de la STPS al interior del Consejo para discutirlo, “porque a lo mejor algunos no están de acuerdo. Yo pienso en los que vienen de los estados y deben pagar pasajes, a lo mejor por eso se hizo”.

Nombran integrantes de la Asamblea General

En la sesión de la Asamblea General del Infonavit, que se realizó con la presencia física de algunos de sus integrantes, y el resto de manera virtual, se avaló a quienes conformarán este órgano para el periodo septiembre 2020 a septiembre de 2026. En los nombramientos se aprobó la participación de los representantes de la CTM, Alianza Sindical Mexicana, CROM, CROC, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y del Sindicato Ferrocarrilero.

De igual forma, se avalaron a los integrantes del sector patronal representados en la Concamin, Concanaco y Coparmex, mientras que del sector gobierno se aprobó la incorporación de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, así como a las y los titulares de la Semarnat, SCT, Función Pública, Conagua, Profedet, IMSS, Nafin, Banobras, CFE, Profeco, Consar, Conavi.

El director general de Instituto de vivienda, Carlos Martínez, apuntó que “un Infonavit que coloca créditos por colocarlos es un infonavit egoísta”, o uno “que acude a la cobranza sin recurrir a otras instancias en negligente”, por lo que resaltó que una de las tareas que ha realizado es alejarse de los modelos y acciones implementadas en sexenios pasados en beneficio de los trabajadores.

En tanto que, por parte del sector patronal, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), señaló que se debe cuidar que el millón de patrones cumplan con sus aportaciones.

Al detallar que se han destinado en este año 60 mil millones de pesos, que han permitido financiar la compra de 220 mil casas, recalcó que los recursos no son públicos, ni pueden ser destinados a otro objetivo.

"Ayer escuchaba al presidente de México López Obrador solicitar el apoyo de los Consejeros del Instituto para una iniciativa que permita al trabajador elegir libremente su casa, construirla, autoconstruirla, ampliarla o mejorarla; les tengo una buena noticia, la ley del Infonavit vigente establece la libertad del trabajador para elegir la solución de vivienda que más le convenga, y no requiere de intermediarios o coyotes”, señaló.

No obstante, agregó: “Ciertamente hay vivales que en ocasiones engañan a los trabajadores haciéndoles creer la necesidad de esta intermediación”.

A la vez, apuntó que la Asamblea ha sido informada de “anomalías y actos indebidos de quienes han ocupado cargos de responsabilidad, y que incluso mintieron a los órganos de gobierno”, mismas que ya están en cauce por parte de las instancias administrativas.

Por parte del sector obrero, Patricio Flores Sandoval, líder del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, (SITATyR), expuso que la pandemia ha impacto en empleos y ha puesto en peligro la conservación de su patrimonio, por lo que las medidas implementadas en el Infonavit han sido un “tanque de oxígeno”, lo cual atribuyó a la reacción oportuna del sistema tripartita en el Instituto de la vivienda, conformado por el sector obrero, patronal y gobierno.

Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, apuntó que se requiere adecuar la política de vivienda y redoblar esfuerzos, para lo cual es indispensable modelos sin clientelismo y de manera transparente.