Entrega de los Nobel será por tv por primera vez desde 1944

Estocolmo. La ceremonia presencial de entrega de los premios Nobel, el próximo 10 de diciembre, en Estocolmo, fue anulada debido a la pandemia y será remplazada por un acto transmitido por televisión, algo que no ocurría desde 1944, informó el martes la fundación Nobel.

Los premiados recibirán sus galardones a distancia en esta ceremonia telemática. El anuncio de los prestigiosos premios tendrá lugar en las fechas previstas, entre el 5 y el 12 de octubre, en Estocolmo y Oslo.

Para el Nobel de la Paz los organizadores mantienen el objetivo de celebrar una pequeña gala de formato muy reducido el diez de diciembre en Oslo, había anunciado poco antes el director del Instituto Nobel noruego.

En esa misma fecha se entregan en Estocolmo los premios de Medicina, Física, Química, Literatura, a los que se añade el premio de Economía, de creación más reciente.

"La última vez que no hubo ceremonia en Estocolmo fue en 1944", durante la II Guerra Mundial, explicó a la AFP Gustav Källstrand, historiador de la Fundación Nobel.

En 1940, 1941 y 1942 no se otorgó ningún premio ni hubo ninguna ceremonia, a pesar de que Suecia no participó en el conflicto. Los premios de 1944 fueron entregados retroactivamente en 1945.

