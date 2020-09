Marchan en apoyo a mujeres que tomaron sede de la CNDH

Ciudad de México. Integrantes de colectivos feministas realizaron este sábado una marcha que salió del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo Capitalino, en apoyo a la los grupos que mantienen tomado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en exigencia del fin de la violencia de género.

Poco antes de las tres de la tarde, alrededor de 40 mujeres -la mayoría jóvenes y con el rostro cubierto- iniciaron su movilización en medio de consignas como: “Somos malas, podemos ser peores”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

Desde el inicio de la camina de las organizaciones feministas, mujeres policías del agrupamiento Atenea rodearon la marcha y no permitieron que sus participantes salieran de ese encapsulamiento mientras avanzaban.

La movilización ha hecho diversas paradas a lo largo de su camino hacia le Centro Histórico de la capital y en todas ellas el cerco policíaco se ha mantenido en torno a las manifestantes.

Debido al plantón que instalaron esta mañana los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO sobre avenida Juárez, las uniformadas no permitieron el paso por dicha vialidad, lo cual llevó a las manifestantes a caminar sobre avenida Hidalgo hasta llegar a Eje Central Lázaro Cárdenas.

Aunque hubo un momento en el cual se registró un intento de romper el encapsulamiento de la policía femenil éste no tuvo éxito y el cerco continuó.

Durante la caminata se expusieron diversos casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la desaparición de Pamela Gallardo y otras mujeres.

Hasta el momento la marcha continúa su camino sobre Eje Central rodeada por las policías sin que se sepa cuál será el destino final de la movilización.