Yesenia Zamudio, del Frente Ni una menos, se retira de toma de CNDH

Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos, anunció este viernes que se retiró de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuya toma participaba, por haber sufrido amenazas en su contra por parte de personajes supuestamente “infiltrados” en la ocupación.

“Me retiré de la CNDH por amenazas a mi familia. Hay gente infiltrada del gobierno y por seguridad me retiré”, publicó la activista en su perfil de Facebook, en un mensaje que recibió diversas réplicas a favor o en contra.

En otra publicación, Zamudio indicó: “Sánchez Cordero aceptó que hay seudo activistas que lucran y les cobran a las víctimas por asesorarlas o acompañarlas y afirmó que ya no habrá pactos y se mencionaron muchos nombres. Es más que claro que hay interés políticos de seudo activistas que me están atacando y Gobernación tomará cartas en el asunto”.

Al igual que en el anterior mensaje, otras usuarias de la red social manifestaron su desacuerdo con el contenido del mismo. Una de ellas destacó que es una contradicción afirmar por un lado que hay “infiltrados del gobierno” y luego solicitar ayuda de esas mismas autoridades.

En un tercer post, la activista –madre de una estudiante universitaria que fue víctima de feminicidio en 2016— criticó nuevamente al Bloque Negro con el que hasta hace unas horas compartía la toma del edificio de República de Cuba 60.

“Si asumí la responsabilidad por la vía legal sobre la toma de la CNDH fue para que no detuvieran a las compañeras del bloque negro y todo lo han manejado a su propia conveniencia, y si firmé y firmo como representante del Frente Nacional niunanenos México y con otras coordinadoras por que habemos muchas en cada estado y no es sólo de feministas es de defensoras de derechos humanos y de grupos indigenas y desplazados no solo de colectivos feministas y el refugio no debería ser separatista (porque) también hay padres de víctimas y hermanos.

“Quienes están haciendo las divisiones son personas que pertenecen a partidos políticos y nunca pero nunca nos habían visto tan bien organizadas.

“Yo soy feminista pero también defensora de los derechos humanos universales.

No olvidemos nuestras raíces no del feminismo me refiero a las compañeras zapatistas y de comunidades indígenas que también son nuestras mujeres.

Y algunas chicas ya vi q quieren una comuna no un refugio de victimas.

Y si para eso querían las instalaciones me hubieran dicho”.