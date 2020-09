Acusaciones de Yesenia Zamudio no afectan al movimiento: activistas

Ciudad de México. Los grupos feministas que permanecen en la toma del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico afirmaron que las acusaciones realizadas por la activista Yesenia Zamudio no afectan al movimiento por los derechos de las mujeres ni al proyecto de la casa refugio que ahora encabezan.

De igual modo, señalaron que este viernes lograron avanzar en un encuentro con funcionarios federales en algunos de los puntos del pliego petitorio que dieron a conocer públicamente hoy, tras haber realizado una asamblea interna el jueves en la tarde.

Érika Martínez, una de las activistas que forma parte de la sede tomada y cuenta con el apoyo de los grupos feministas que permanecen ahí, señaló en entrevista que las acusaciones y críticas de Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos —quien anoche salió del inmueble por diferencias con las demás ocupantes— no afecta el proyecto de quienes se quedan.

— ¿Qué respondería a los señalamientos de Yesenia Zamudio?

— Ella ha decidió hacer esas declaraciones; desconozco por qué, ella tiene sus por qué. Aquí lo que importa es que seguimos trabajando, y así como decidió un día llegar, al segundo día de que se ocupó este edificio, así cómo decidió estar con nosotras, así ella decidió irse.

Aquí las puertas estaban abiertas para todas y todos. Ignoro por qué lo diga, por qué se haya ido; ella llegó de su entrevista (ayer) allá con Gobernación y se fue. Todavía no sabemos si le solucionaron o no su problema, pero nosotras estamos con los pies bien plantados y ya dijimos que está okupa no la vamos a desocupar, que seguimos aquí trabajando, aquí seguimos recibiendo a familias y a víctimas de violencia, porque este lugar no solamente es para familias, sino para todas las mujeres y niñas víctimas de violencia, cualquiera que sea su apellido.

— Los dichos de Zamudio, ¿afectan en algo a la toma o al movimiento feminista?

— No nos afectan, porque nosotras sí sabemos que somos feministas y que como feministas nos estamos reguardando unas a las otras y no nos afecta la decisión que está señora éste tomando.

— ¿Con quien fue la reunión que ustedes tuvieron hoy en Gobernación?

— La reunión fue con María Fabiola Alanís Sámano, la comisionada nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y con otras de sus allegadas.

— ¿Hubo algún acuerdo?

— Sí, se habló de Tania Elis, la estudiante de la FES Acatlán (presa por participar en movilizaciones de protesta); nos dicen que ya tienen todas las disposiciones para poderla sacar, solamente necesitaban acercarse con alguna de las familias para tener una entrevista con ella, pero sí definitivamente fue uno de los puntos en los que se avanzó y quedamos nuevamente en que se van a estudiar todos los puntos y nos darán respuestas más adelante.

— ¿Se habló de la permanencia de la okupa?

— Nos dijeron que ellas no podían decidir si nos quedamos o no, eso lo tendría que hacer la CNDH. Sí nos ofrecieron otro lugar, nos dijeron que igual podrían darnos ellas otro lugar con todas las adaptaciones, pero nosotras decidimos seguir aquí, porque este ya es un lugar icónico.

Nadie se ha acercado a pedírnoslo ni nosotras buscamos entregarlo. Entonces nada más se entregó el pliego petitorio, para que las autoridades empiecen a trabajar a favor de las mujeres y los niños.

— ¿Cuál es el plan de acción ahora para las chicas que se quedan?

— Lo que se está viendo es ya habilitar las computadoras y las televisiones para que los niños ya puedan empezar a tomar sus clases.

También ya estamos en el plan de reactivar las regaderas porque no tenemos, y darle ya forma a esta okupa, a este hogar refugio, empezar a darle un poco más de forma con lo que se está tratando de hacer con este lugar.

— ¿Cuál es su balance general después de todo lo que ha pasado?

— El día de hoy ya nos sentimos más tranquilas porque ya a las familias que vinieron ya se les atendió, ya se fueron, desconocemos cómo les haya ido porque nosotros no tuvimos acceso a esa junta. Esperamos que les hayan resuelto sus peticiones o que al menos les hayan adelantado algo.

Nos sentimos tranquilas, porque ahorita no se nos están pidiendo las instalaciones y podemos seguir trabajando en este lugar para permanecer como una casa refugio.

— ¿El caso de Yesenia Zamudio está cerrado para ustedes?

Claro que sí. Nosotros no tenemos ningún problema con la señora. Así como un día decidió ella llegar, así decidió irse y así puede venir mañana otra persona a ocupar aquí. Esta es una casa abierta el tiempo que sea necesario.