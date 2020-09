Indígenas de Aldama denuncian incesantes ataques armados desde Chenalhó

Pobladores tzotziles de Magdalena Aldama, en los Altos de Chiapas, denunciaron los incesantes ataques armados desde Chenalhó contra muchas comunidades de Aldama: “Hoy lo repetimos una y otra vez, aquí en nuestro pueblo vivimos bajo amenaza, bajo la lluvia de disparos por los grupos paramilitares de Santa Martha del municipio de Chenalhó”. Añaden: “hemos venido dando a conocer las amenazas y agresiones que sufrimos día tras día”. El pasado fin de semana hubo tres heridos de bala, y esta mañana se agudizó el acoso a San Pedro Cotzilnam.

Denuncian que “a pesar de la presencia de la Fiscalía Indígena y el ministerio público (MP) en la cabecera de Aldama, a donde vinieron a tomarle sus declaraciones a los heridos”, al iniciar otro ataque de los paramilitares de Santa Martha, “la Fiscalía y el MP se negaron a atestiguar las agresiones armadas, no quisieron bajar en las comunidades ni saber el motivo”.

Se declaran “cansados y hartos en esta situación que sufrimos como pueblos que nos despojan de las 60 hectáreas, y nos quieren acabar de una vez. Esto es la realidad que vive Chiapas, no solo Magdalena Aldama está sufriendo estos ataques armados de los grupos paramilitares. Sino en varios pueblos como Chalchihuitan, ejido Tila, la comunidad zapatista Cuxulja’ entre otras comunidades y pueblos”. Reiteran que “lo que pueda pasar” será responsabilidad de “los gobiernos que nunca han atendido esta situación. Mencionan que Santa Martha “de por sí es la continuidad del paramilitarismo y es la historia que se ha venido repitiendo desde 1994 y 1997. Es decir, es la guerra de la baja intensidad contra los pueblos que luchan por sus derechos y por la vida”.

Tan sólo este domingo 13 de septiembre se registró una “intensa agresión armada” desde casi 30 puntos de ataque en Chenalhó. “Hay detonaciones de armas de fuego de los paramilitares en toda la franja del río que divide estos dos pueblos vecinos, en contra de las comunidades de Aldama: Ch’ayom te’, Juxton, Stselej Potov, Cabecera Aldama, Ch’ivit, Yeton, Yoctontik, Sepelton, San Pedro Cotsilna’m, Tabak, Coco’ y Xuxch’en”.

“Hay personas desplazadas desde en la mañana” reportaron la noche del mismo domingo. Este lunes siguieron los disparos.

Señalan que los gobiernos estatal y federal, y las autoridades de Chenalhó “han respaldado estos grupos paramilitares que operan desde hace años. Lo único que han hecho es militarizar a los pueblos originarios, y amenazar con encarcelarnos como pueblos. Pero esto no nos calla. Seguimos la lucha por la recuperación total de nuestras tierras que han sido despojados por los paramilitares de Santa Martha”.

Presentándose como “la voz de Magdalena Aldama”, denuncian “al centro de derechos humanos supuestamente llamado ‘Comité Digna Ochoa’, conformado por dos personas que pertenecieron al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). Estos siempre han atacado a los diferentes centros de derechos humanos y apoyan y respaldan a los grupos paramilitares”.

Los indígenas concluyen: “El pueblo ha dicho basta, no más despojo de nuestras tierras, si el gobierno no quiere resolver esta situación, una y otra vez será responsable a lo que pueda pasar. No mas promesas. No vamos a perder nuestro tiempo en mesas de diálogo cuando solo han administrado el conflicto”. Advierten que no acudirán a las mesas “porque no hay avance. Nosotros no estamos despojando a nadie, solo luchamos lo que es nuestro. El gobierno sabe bien a quien le pertenece ancestralmente y legalmente la tierra”, algo que “no ha podido resolver”.