Universidades no pueden desligarse del contexto actual

Ciudad de México. El contexto local, regional y global en el que nos encontramos “está marcado por la pandemia del Covid-19, y por infinitas preocupaciones y miedos en todos los ámbitos y sectores sociales”, y las universidades no pueden ser ajenas a ello, sostuvo este viernes Saúl Cuautle Quechol, nuevo rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana para el periodo 2020-2024.

En una ceremonia celebrada en el campus capitalino de la Ibero, a la que sólo acudieron autoridades universitarias y representantes universitarios, y que fue transmitida por internet, el décimo octavo rector de la casa de estudios sostuvo que “la reconciliación y la justicia seguirán siendo la identidad” de la institución.

La proyección social que la Ibero ha ido forjando en los últimos años -y que fue impulsada en el rectorado de su antecesor, David Fernández Dávalos seguirá siendo uno de los ejes del trabajo de la Ibero, dijo el nuevo rector.

Tras agradecer al ex rector Fernández Dávalos, quien dijo ha sido un ejemplo para la Ibero, Cuautle Quechol sostuvo que recibe una universidad “reconocida académicamente por su calidad, exigencia y formación; con pertinencia social, con amplia proyección internacional y exigencia ética de trabajar por la transformación de la realidad”.

La Ibero, que fue fundada hace 77 años, tiene hoy 11 mil 570 alumnos y más de mil 500 docentes. Esta institución, dijo el rector, buscará seguir incidiendo en cambios a la realidad. “Hoy en día, por la adversidad que vivimos, necesitamos de nuestras mejores cualidades para salir airosos del desafío; necesitamos descubrir y poner al servicio de todos y todas, nuestros recursos más invaluables como personas y como institución educativa”

David Fernández Dávalos, rector saliente, agradeció a todos los colaboradores de la Ibero por el respaldo a su gestión y les solicitó apoyar al nuevo rector.

Luis Gerardo Moro Madrid, padre Provincial de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, dijo que la Ibero está obligada a preguntarse qué modelo de universidad necesita hoy el país. Dijo que la UIA debe “responder con imaginación y creatividad a los retos del mundo de hoy”. “Necesitamos replantearnos la razón de la universidad, no basta quedarnos en la mera disciplina académica, en los rankings mundiales, en lo que impone el mercado, es necesario responder a la realidad de manera diferente”.

Cuautle Quechol nació en 1966 en Puebla, México. Ingresó a la Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991 y se ordenó sacerdote el 25 de mayo de 2002.

Es Licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús (1997); y en Teología por la IBERO CDMX (2002). Maestro en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007) y en esta última institución también obtuvo el Doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

El rector ha sido asistente de Educación de la Compañía de Jesús (2018-2020); rector del Instituto Oriente de Puebla (2010-2018); miembro de la International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) de 2018 a la fecha; miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC) de 2018 a la fecha; y presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) de 2018 a la fecha.