Solo el 17% de egresados de licenciatura ganan más de 15 mil pesos

Ciudad de México. Sólo el 17 por ciento de los egresados de una licenciatura que se desempeñaban en una actividad económica, ganan más de 15 mil pesos mensuales, el resto tiene percepciones por debajo de esta cifra, e incluso, el 5 por ciento declaró que percibe menos de mil 500 pesos, según la Encuesta Nacional de Egresados 2020 del Centro de Opinión Pública de Laureate México.

Además, el sondeo destaca que como en ediciones anteriores de este ejercicio, persiste la disparidad entre hombres y mujeres; los primeros tienden a recibir ingresos más altos, más y mejores prestaciones y su empleabilidad es mayor a la de las mujeres.

Es así que, en el primer empleo, un mayor porcentaje de hombres recibe su pago por nómina (65 por ciento) contra 58 por ciento de mujeres). También en el primer trabajo 27 por ciento de los hombres percibe más de 8 mil pesos, mientras que este porcentaje para las mujeres es menor, ubicándose en 18 por ciento.

La encuesta, con una metodología robusta, indica que los entrevistados consideran que los estudios de licenciatura son un camino para mejorar el nivel de vida y que esta fue la motivación que tuvo una tercera parte de los egresados en México para cursar una carrera universitaria.

Para el primer empleo, 53 por ciento dijo que lo consiguió en forma fácil o muy fácil (40 por ciento y 13 por ciento, respectivamente), 75 por ciento logró un trabajo relacionado con lo que estudió (18 por ciento parcialmente relacionado y 57 por ciento relacionado) y, actualmente, quienes terminaron este nivel de estudios y están trabajando, contribuyen a solventar la economía de su familia, con un 38 por ciento del presupuesto total del hogar.

Estos datos forman parte de los resultados de la Encuesta Nacional de Egresados 2020 (ENE) y fueron presentados esta tarde durante un evento virtual encabezado por el rector institucional de la Universidad del Valle de México, Bernardo González-Aréchiga y la directora del Centro de Opinión Pública de Laureate México, Sophie Anaya Levesque.

Por cuarto año consecutivo desde 2017, la ENE aporta información sobre la trayectoria laboral de los egresados de instituciones de educación superior -públicas y privadas- del país; en esta ocasión, reúne información de 10 mil 36 participantes, se informó en un comunicado.

Durante la transmisión realizada por la plataforma multimedia de UVM Radio se expuso que Ciencias Sociales, Administración y Derecho (35 por ciento) e Ingeniería, manufactura y construcción (25 por ciento) son las áreas de estudio con mayor número de egresados, ambas representan juntas 60 por ciento del total de la muestra.

Les siguen los egresados de las carreras de Salud representando 12 por ciento; los de programas de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación con 10 por ciento; con igual porcentaje (6 por ciento) se encuentran a continuación las áreas de Educación y Artes y humanidades; con una representación menor están Servicios (4 por ciento) y Agronomía y veterinaria (2 por ciento).

Al explorar el campo de experiencia laboral, la ENE encontró que más de la mitad de los egresados (56 por ciento) ha trabajado en el sector privado, 30 por ciento en el sector público; 21 por ciento ha sido profesionista independiente, 12 por ciento ha tenido un negocio propio y 17 por ciento dijo no contar con experiencia laboral al momento de responder la encuesta.

Con respecto al campo de estudio, de quienes egresaron de universidades privadas, las carreras de Ingeniería mecánica y metalurgia son las mejores pagadas con un promedio salarial de 16 mil 394 pesos mensuales; en el caso de quienes cursaron su licenciatura en una institución pública, los sueldos más altos están entre las carreras de Química con un promedio de 13 mil 465 pesos mensuales.

En las anteriores ediciones de la ENE se ha sostenido que estar titulado, la formalidad y, tener un trabajo vinculado a la carrera que se estudió está relacionado con tener ingresos mayores.

La afirmación anterior prevalece en 2020. En el primer caso, 40 por ciento de los egresados titulados gana entre 8 mil un pesos y 15 mil, y solo 31 por ciento de quienes no tienen título alcanzan este rango de ingresos; en el rango mayor a 15 mil y un pesos se encuentra 18 por ciento de egresados con título universitario y 12 por ciento de quien no cuenta con este aval. En los rangos salariales inferiores a los 8 mil pesos mensuales, el mayor porcentaje es para quienes no tienen título o cédula profesional.

El estudio completo se puede encontrar en https://opinionpublica.uvm.mx/