Especialistas alertan sobre aumento en suicidios por Covid-19

Ciudad de México. El Covid-19 y sus consecuencias económicas, sociales y de salud incidirá en la ocurrencia de una mayor cantidad de suicidios, alertaron especialistas en el tema.

Y es que la pandemia ha sido un “evento disruptivo” que cambió radicalmente la forma de vida. El aislamiento social, los problemas económicos, el temor al contagio, la pérdida del empleo y de seres queridos a causa de la enfermedad y el estrés postraumático subsecuente, serán circunstancias que una parte de la población no logrará superar de manera adecuada.

Mañana 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el cual se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a escala global. Cada 40 segundos alguien se quita la vida, son 800 mil decesos por esta causa.

Carlos Valencia, de la Red Mundial de Suicidólogos, indicó que en el país cada año en México ocurren unos siete mil suicidios y especificó que las prevalencias más altas están en Mérida, Yucatán.

El también presidente del Instituto Ekac, Prevención y Postvención del Suicidio, comentó que el gobierno federal emprenderá un plan de prevención del suicidio y sostuvo que “la pandemia ha generado otra pandemia de ideación suicida y de estrés postraumático”.

En el encuentro virtual, Entre la pandemia y el suicidio, Luis Hernández, padre de un joven que se quitó la vida el 2 de octubre de 2019 dejó en claro que “la persona que se suicida no quiere morir, sino dejar de vivir de esa manera (…) antes me preguntaba por que me sucedió, y ahora me preguntó para qué (…) hay que decirle sí a la vida ante cualquier circunstancia”. Narró que su hijo era aparentemente un chico alegre, por lo que nunca imaginaron lo que ocurriría y la forma en que con ayuda de especialistas han sobrellevado el duelo.

La Psicóloga Estefani Quintana, recordó que a escala global la cifra es “alarmante” y detalló que son los hombres los que más lo consuman, pues optan por métodos más letales.

La mayor parte de estos hechos ocurren en las viviendas particulares, 76. 3 por ciento y detalló que ocurre una “cadena de comportamientos no necesariamente secuenciales: entre ellas la ideación suicida pasiva, la contemplación activa del propio suicidio y de ahí la preparación y elección de herramientas, para concluir con el intento suicida.

Griselda Hernández, psicóloga adscrita al INER comentó que el suicidio es un fenómeno muy complejo por la convergencia de factores psicológicos, sociales, culturales y ambientales, “por ejemplo ahora la pandemia de Covid-19; el confinamiento, el distanciamiento social, esto va a estar asociado al suicidio por muchas condiciones que tienen que ver con el distanciamiento social; el confinamiento cambió las rutinas y los hábitos. La mayor parte de la gente va a tener efectos en la salud mental, se ha incrementado la ansiedad; es un momento de estrés sostenido, y aquellos que ya traían trastornos mentales, se han exacerbado”.