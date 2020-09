Niegan protección de escoltas al periodista Omar Bello

Ciudad de México. El reportero guerrerense Omar Bello, desplazado en la Ciudad de México desde hace tres años, denunció que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se negó a ponerle escoltas --a pesar de que en redes sociales supo que podría ser blanco de agresiones--, con el argumento de que sus atacantes “están muy lejos” de la capital.

“El jueves pasado un conocido me comentó en Facebook que una persona que yo conozco había dicho que ‘pidieron una lana por mi cabeza’. Lo notifiqué de inmediato al Mecanismo y le pedí que me brindaran una protección más eficaz, pero su respuesta fue ambigua y se desentendió”, lamentó el comunicador.

De acuerdo con Bello Pineda, uno de los argumentos del Mecanismo para negarle el servicio de escoltas es que sus potenciales agresores están a más de 600 kilómetros de la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra desplazado.

Frente a ello, recordó que otros periodistas ya han sufrido agresiones por parte de grupos delincuenciales que también se encontraban supuestamente lejanos de la capital del país, por lo que consideró que el verdadero objetivo del Mecanismo es negar medidas de protección para recortar gastos.

“Textualmente me dijeron que se negaban porque mis agresores están lejos de aquí. ¿Con qué criterio juzgan los casos de otros periodistas y con cuál juzgan el mío? No me argumentan con la ley, sino con una apreciación, un criterio que se tomó en la Junta de Gobierno del Mecanismo” que no considera otros elementos de riesgo, dijo.

A decir de Bello, integrante de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, “este tipo de acciones las realiza el Mecanismo desde hace año y medio porque quiere ‘sacudirse’ casos de compañeros para reducir costos. Nos propone regresarnos a nuestros lugares de origen o reubicarnos en otro lado, pero para dejarnos abandonados”.

La negativa del Mecanismo, consideró, es una muestra de su “falta de objetividad”, pues al no dar los servicios de protección que requieren sus usuarios, “te mandan al matadero”.

Tras reiterar que su vida corre peligro, hizo responsables de lo que pueda sucederle al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; el director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección, Jorge Ruiz del Ángel, y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache.

Como se ha informado en este diario, Omar Bello, reportero del diario ABC de Zihuatanejo, se vio obligado a salir de dicha ciudad de la Costa Grande de Guerrero en agosto de 2017, debido a que dos grupos del crimen organizado comenzaron a hostigarlo para que escribiera lo que ellos decían, con la amenaza directa de matarlo si no los obedecía.