Respaldan ONGs a activistas en huelga de hambre por crímenes de odio

Ciudad de México. Letra S, la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI de América Latina y el Caribe e It Gets Better México respaldaron las demandas de los activistas que iniciaron una huelga de hambre la semana pasada debido a la falta de respuesta “expedita y adecuada” por parte de las autoridades ante los crímenes de odio.

En un pronunciamiento, señalaron que en los últimos años “hemos visto con preocupación una escalada creciente” de asesinatos cometidos en función de la orientación sexual y la identidad de género de las personas lesbianas, gays, bisexual y transexuales. Destacaron que en los cinco años anteriores al menos 441 personas de la diversidad sexual fueron víctimas de violencia homicida, y en lo que va del 2020, suman al menos 45 los asesinatos en el país.

Añadieron que si bien se han reformado leyes, se han elaborado protocolos de actuación y se han creado instancias especiales en algunas entidades para atender este grave problema de violencia, “la respuesta del Estado ha sido notoriamente insuficiente para prevenir, investigar y sancionar estos delitos”.

La elevada impunidad -continuaron- “ha alimentado, a su vez, la ola creciente de este tipo de violencia extrema, legitimada por los discursos de odio y el lenguaje discriminatorio proferido desde púlpitos, curules, declaraciones de gobernantes y campañas de grupos fundamentalistas a lo largo del país”.

Letra S, a cargo de Alejandro Brito -director general del suplemento de La Jornada-, la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI de América Latina y el Caribe e It Gets Better México lamentaron que se tengan que llegar a estos extremos, refiriéndose a la huelga de hambre que iniciaron 8 activistas, para presionar la actuación de las autoridades, y solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz que atiendan las demandas y peticiones de diálogo de los manifestantes que se encuentran en dicha entidad.

Resaltaron que si bien los delitos de homicidio pertenecen al fuero común, la dimensión que ha cobrado la violencia homicida en contra de personas de la diversidad sexual “reclama una respuesta nacional, homologada y coordinada de todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que desde las más altas instancias de procuración y administración de justicia se elaboren las estrategias y cambios necesarios en leyes, normas y lineamientos”.

Indicaron que es necesario comenzar a actuar con un registro de las muertes violentas de personas Lgbt en el Sistema de Información Estadístico Nacional. También demandaron la elaboración de un protocolo específico de investigación y administración de justicia para los casos de crímenes de odio, lineamientos para el registro y clasificación de delitos de homicidio en razón de la orientación sexual o identidad de género para fines estadísticos, la incorporación de la agravante del odio en los delitos de homicidios y lesiones graves en los códigos penales del país y en el Código Penal Nacional único que se discute en el Senado.

De igual manera, solicitaron la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional con participación de organizaciones Lgbt, convocada por la Secretaría de Gobernación.