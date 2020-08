Inician huelga de hambre 8 activistas por asesinatos de personas LGBT

Ciudad de México. Ocho activistas defensores de los derechos de la diversidad sexual iniciaron una huelga de hambre por los asesinatos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) que en su mayoría están en la impunidad.

Jazz Bustamente, integrante del colectivo Soy Humano y del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, indicó que en lo que van del año han documentado alrededor de 50 asesinatos, 19 de ellos en Veracruz, seguido de Guerrero, estado de México, Michoacán y Chihuahua.

En entrevista, expuso que el pasado jueves inició con la huelga de hambre en Veracruz, y a ella se sumaron Cristina Ortiz, Aldahir Jiménez, quien además dejó su tratamiento antirretroviral para VIH; Ludwing García y Luna Torres, todos de la mismo estado. A ellos se sumaron Miguel Orozco, de Chihuahua; Paola Malvaez, de Puebla, y Alex Hernández, de Ciudad de México.

Expuso que no levantarán esta medida hasta que no sean recibidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y se concrete una mesa interinstitucional permanente con representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial para avanzar en protocolos y políticas para atender, sancionar y prevenir este flagelo.

“Nuestra petición es que se cree un protocolo de actuación para clasificar las causales agravantes referentes a la identidad de género y orientación sexual de las víctimas para que haya una clasificación correcta de esos crímenes”, ya que las fiscalías “no saben en qué casos sí aplicarlas”, dijo Bustamante.

Recordó el caso de Brandy Ronzón Huerta, quien fue asesinada la semana pasada en Puente Nacional, Veracruz. “Recibió más de 30 puñaladas, la degollaron y le desfiguraron el rostro con una navaja. Su mamá la defendió y también la asesinaron. En este caso la fiscalía general del estado no se pronunció en absoluto, no ha dicho cómo va la línea de investigación. Se nos hace una terrible omisión y además no ha aplicado las causales agravantes en ninguno de los casos desde 2018, cuando reformamos el Código Penal”.