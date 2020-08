Lamentan fallo de la SCJN que ordena abrir pozos contaminados en Sonora

Ciudad de México. Ante la revocación del amparo que habían obtenido los Comités de la Cuenca del Río Sonora sobre la clausura de dos pozos contaminados a partir del derrame de Grupo México en 2014, integrantes de esos grupos señalaron que el fallo evidencia lo lejos que están quienes imparten justicia de quienes viven en carne propia y cotidianamente las consecuencias de esa grave contaminación.

El miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió revocar el amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora. En un comunicado esas organizaciones y Grupo Poder, que ha acompañado a habitantes de la región, recordaron que desde el 6 de agosto de 2014, la primera exigencia de las comunidades ha sido que se garantice el acceso al agua limpia y suficiente, pero seis años después ese derecho sigue siendo ignorado.

En un pronunciamiento dijeron que con esto se revierte lo ganado por las comunidades del río Sonora en cuanto al reconocimiento de que existen pozos contaminados, ignoramos qué consideraciones tomó en cuenta la segunda sala para votar a favor del proyecto .

Recordaron que los pozos contaminados no se han clausurado. Incluso los que son materia del fallo de la Corte, a pesar del amparo que habían ganado continuaron abiertos; además, no hay planes de saneamiento o de reubicación. Es por eso que no confiamos en el agua que llega a nuestras casas, ya que proviene de los pozos, muchos de los cuales están localizados a menos de 500 metros del río Sonora .

En diciembre de 2019 la Cofepris públicamente dijo que se habían tomado muestreos a pozos de la región y confirmó que la contaminación persistía. Grupo Poder precisó que a través de solicitudes de transparencia obtuvo los resultados de los muestreos y en todos se reportó arsénico, con valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).