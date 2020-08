ASPA exige “solución justa y equitativa” para Mexicana

Ciudad de México. A 10 años del paro de actividades de Mexicana de Aviación, integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) exigieron una “solución justa y equitativa” al conflicto que dejó a más de ocho mil 500 trabajadores sin su fuente laboral. Solicitaron hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña ofreció intervenir en el asunto.

Para la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam) insistieron en que la solución al conflicto es la creación de la “Cooperativa Mexicana de Aviación”.

Los integrantes de la agrupación realizaron una conferencia de prensa, marcharon por los pasillos de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y a la altura de la puerta 3 realizaron un bloqueo que duró unos 25 minutos.

Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación comentó que “visualizamos que la cooperativa es la única solución viable para ayudar a los jubilados. La intención es que pongamos en la mesa todos los bienes embargados que ambos grupos tenemos, para ayudar a la creación de la cooperativa mexicana de aviación”.

En un mitin virtual, miembros de la ASPA recordaron que hace una década Mexicana “aterrizó por última vez, y despegó una lucha que sigue hasta ahora”, lamentaron que sean “10 años sin justicia” y dejaron en claro que la quiebra de la aerolínea fue y es una “tragedia personal y laboral”.

El capitán Rafael Suárez Rivero, presidente de la delegación de pilotos de Mexicana en la ASPA comentó que esta “no es un aniversario, es una fecha luctuosa” y que han luchado incansablemente” pero la “tan esperada liquidación no ha llegado”.

El capitán Eduardo Barrera Torres, vocal de la delegación de pilotos de Mexicana en la ASPA habló del “lado humano”, de las afectaciones en las familias, de cómo algunos pilotos lo perdieron todo, pese a buscar trabajo en otros países.

La senadora Blanca Piña les aseguró que “no todo está perdido” y ofreció ser puente para tener una reunión con López Obrador, y llevar un documento en el que expongan la situación.

El senador Martí Batres aseguró que la quiebra de la aerolínea fue una “injusticia del sexenio de Felipe Calderón” y aseguró que se dio “en el marco de las políticas neoliberales que fueron desnacionalizando al país, que fueron desmontando empresas nacionales públicas e incluso privadas, que fueron desmontando sindicatos combativos y democráticos”.

En ese contexto es que “se dio este golpe artero de ese personaje al que ahora conocemos como saco de pus, que no solo destruyó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y mandó a la calle a los trabajadores electricistas, sino que también lo hizo con Mexicana de Aviación y mandó a la calle a sus trabajadores”.

Dijo que tiene que haber “justicia” y habló de la diferencia entre las administraciones pasadas y la actual en materia de respeto a los derechos laborales.

En un video señalaron que “trágicamente un 28 de agosto de 2010 fue declarada en quiebra, afectando a más de 8 mil 500 trabajadores. La bancarrota fue un fraude maquinado por los gobiernos panistas, quienes operaron el saqueo en contra de Mexicana de Aviación. En 2005, Vicente Fox desnacionalizó la aerolínea y prácticamente se la regaló a Gastón Azcárraga por tan solo 166 millones de dólares. Curioso, un año después Vicente Fox inauguró Volaris en Toluca, sin embargo, los problemas no acabarían, llegó el 2007 y con la complicidad de Felipe Calderón y Javier Lozano se consagró el robo al gobierno. No solo permitió vender el 90 por ciento de las acciones a empresas fantasmas, por tan solo mil pesos, sino que Lozano jamás veló por los intereses de las y los trabajadores, siendo el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lograron desmantelar una empresa de la nación para beneficiar a empresas privadas como Interjet, Aeroméxico y Volaris que se han apoderado de los slots aeroportuarios y rutas que eran de Mexicana de Aviación. En 10 años ex trabajadores y jubilados no han sido liquidados y la millonaria deuda de Mexicana no ha sido cubierta”.