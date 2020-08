El 63.2% de docentes no ha recibido apoyo institucional: estudio

Ciudad de México. El 63.2 por ciento de maestros que han impartido clases a distancia en medio de la pandemia del Covid-19, en todos los niveles educativos, no ha recibido apoyo o guía institucional para realizar su trabajo docente, revela una encuesta elaborada por la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, sección México.

Al presentar los resultados del sondeo, la organización integrada por representantes sindicales de educación básica y superior, académicos universitarios y estudiantes, afirmó que la pandemia “trastocó gravemente” las condiciones laborales del personal docente, situación que debe revisarse incluso de manera legislativa, pues la tendencia es hacia una precarización de su trabajo.

De acuerdo a la encuesta, con una metodología robusta, aplicada también en otros países de América Latina, solo el 52.5 por ciento de los maestros respondió tener conexión Wifi en casa, y de ellos, más de la mitad dijo que la señal es “de regular a mala”.

Los principales problemas que enfrentan para cumplir su actividad docente no presencial, a distancia o en línea, son la conectividad de Internet y falta de formación en recursos tecnológicos, con 32 por ciento ciento cada una, además de falta de computadoras, orientación y guías para el trabajo virtual y excesiva demanda de los jefes.

Respecto a los medios de comunicación utilizados en las clases a distancia para el trabajo pedagógico, el 76 por ciento de los maestros respondieron que usaron el Whatsapp o mensaje de texto; 67.8 por ciento, correo electrónico; 59.2, plataformas educativas como Google Classroom y Moodle y encuentros virtuales de Zoom o Skype meet. Otro 30 por ciento, llamadas telefónicas.

La encuesta también reporta que sólo el 30.5 de los profesores encuestados respondió que pudo contactar a todos los alumnos de sus salones y/o clases; un porcentaje igual, dijo que pudo atender a más de la mitad; 11.9, a la mitad; 13.9, a menos de la mitad, y 10.1 a muy pocas o ninguno.

Junto con la falta de apoyo institucional para realizar su trabajo a distancia, el 72.2 por ciento reconoció tener insuficiente o nula experiencia y formación en la utilización de recursos virtuales, aunque la enorme mayoría de los encuestados dijo que preparó, bajo sus propias limitantes y condiciones, materiales educativos para sus alumnos.

Además, el 61.1 por ciento de los profesores respondió que durante las clases a distancia o en línea tuvo una sobrecarga mayor que la experimentada de manera regular a las clases presenciales; otro 21.7 por ciento dijo que igual, y 16.9 respondió que menos o ninguna sobrecarga.

En el evento virtual donde se presentaron los resultados del sondeo, María de la Luz Arriaga, representante de la Coalición anunció el inicio de la Campaña nacional e internacional “Que la educación virtual no te desconecte, que la educación virtual no te deshumanice”, que tiene el objetivo de denunciar del modelo excluyente detrás del modelo optado de las clases de televisión y a distancia, pues no todos tienen acceso a estas herramientas, y también para visibilizar las afectación de las condiciones de trabajo de las y los docentes en todos los niveles educativos.

“La educación en línea trastoca radicalmente las condiciones de trabajo docente, lo convierte en un trabajo no presencial, mediante el uso de las tecnologías, intensifica la jornada laboral, es un trabajo desregulado y flexibilizado, y reduce en términos relativos el salario”, señaló el posicionamiento presentado por la Coalición durante la reunión virtual.