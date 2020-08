Presentan primer informe de actividades del PUEDJS-UNAM

John M. Ackerman presentó su Primer Informe de labores como director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM (PUEDJS).

Este programa genera un espacio de formación política, impulsa el pensamiento crítico y la reflexión para fortalecer la democracia, dijo Miguel Concha.

La escritora Elena Poniatowska señaló que, sobre todo para la juventud, el PUEDJS tiene “grandes vuelos y va hacia arriba, y eso es lo que me emociona".

Con la presencia de personalidades como Elena Poniatowska, Diego Valadés, Miguel Concha y la ministra Margarita Ríos Farjat, así como la coordinadora de Humanidades de la máxima casa de estudios, Guadalupe Valencia, entre otras autoridades universitarias e integrantes del Consejo Directivo del PUEDJS-UNAM, este miércoles fue rendido y aprobado el Primer Informe Anual de trabajo de John M. Ackerman.

En una ceremonia a distancia, Ackerman agradeció el apoyo y liderazgo del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quien, dijo, encabeza una universidad "plural y democrática". También recordó que este informe debió realizarse en mayo pero se aplazó por la pandemia.

Destacó lo emocionante que es iniciar un proyecto “desde la raíz”, como lo ha sido éste, que nació hace un año como PUEDJS pero que sumaba ya dos años de trabajo. Recordó que 1 de abril de 2019 recibió el nombramiento del rector Graue. “Desde entonces, el equipo se ha dedicado en cuerpo y alma” a la investigación y el trabajo por fomentar la democracia, dijo.

Adelantó parte de los proyectos que se desarrollarán en su segundo año de trabajo 2020-2021. En el área de Investigación “el plato fuerte” son varias iniciativas que se inscriben en el Proyecto Nacional Estratégico (Pronace) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Entre ellos destaca una encuesta nacional sobre democracia y cultura política en México, la cual se ha tenido que posponer debido al Covid-19.

Valencia reconoció la labor "prolífica y de calidad" de Ackerman y su equipo de trabajo y destacó la capacidad de convocatoria de figuras académicas, intelectuales y políticas a nivel nacional e internacional en sus diversas actividades.

Afirmó que el PUEDJS atiende a la ciudadanía dentro y fuera de la universidad, en especial a los jóvenes "ávidos de cultura democrática". De hecho, agregó, el programa ha logrado trazar un puente entre la universidad y la sociedad.

Concha señaló que este programa “genera un espacio de formación política”, impulsa el pensamiento crítico y la reflexión “para hacer y fortalecer la democracia”.

Con su característica sinceridad, la escritora Elena Poniatowska, también integrante del Comité Académico Asesor, dijo: “Nunca pensé que este programa iba a ser tan alegre”.

Investigaciones, seminarios, libros, redes

Durante el primer año de trabajo del PUEDJS se publicaron dos libros (“El cambio democrático en México. Retos y posibilidades de la Cuarta Transformación” y “Bajo la lupa. Análisis de casos relevantes en la elección de 2018. Hacia una agenda electoral ciudadana”) y se anunció que durante el segundo año de labores se tiene proyectado publicar otros ocho volúmenes que ya se encuentran en proceso de elaboración.

También se informó con respecto al proyecto de investigación sobre “Democracia, culturas políticas y redes socio-digitales en México en una era de transformación social” que se inserta dentro de la iniciativa de Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del que derivan un laboratorio digital, una encuesta nacional, estudios de caso y documentales.

Asimismo, se llevaron a cabo una gran cantidad de eventos académicos, seminarios abiertos al público, webinarios y ferias, con la participación total de más de 6 mil 300 personas de manera presencial y, tan solo en algunos eventos, más de 25 mil personas por Youtube, mientras que más de 200 mil vieron alguna mesa vía Facebook.

En estos eventos han participado académicos, intelectuales y líderes mundiales como Boaventura de Sousa Santos, Juan Carlos Monedero, Chantal Mouffe, el ex presidente boliviano Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, el actual presidente argentino Alberto Fernández, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ex presidente uruguayo José Mujica y el ex candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon, entre otros.

Destaca también el curso masivo, abierto y en línea “Periodismo digital y combate a las fake news”, en el que participaron académicos y periodistas como Jenaro Villamil, Julio Hernández López, Fabrizio Mejía Madrid, Sergio Sarmiento y Jean Francois Boyer, entre muchos otros y que hasta la fecha cuenta con más de 12 mil inscritos y casi mil graduados.

Otro logro importante son los concursos organizados por el PUEDJS, como el más reciente “Miradas artísticas sobre la pandemia: de la paranoia a la solidaridad”, en el que participaron casi 700 creadores con poemas, ensayos, cuentos, crónicas, ilustraciones, fotos y videos. El micrositio del concurso fue visitado por más de 400 mil personas personas y el jurado incluyó la participación de destacadas personalidades, como Beatriz Gutiérrez Müller, Antonio Helguera, Pedro Valtierra, Ivan Trujillo y otros.

De los más de cien capítulos del programa “Diálogos por la Democracia”, transmitido por Tv UNAM y conducido por Ackerman desde 2018, suman hasta el momento más de 22 millones de reproducciones tan sólo en la plataforma de Youtube.

Otro proyecto destacado en el que trabaja el equipo del PUEDJS es el del “Árbol de la democracia. Una herramienta didáctica para la enseñanza multimedia e interdisciplinaria”, del que ya se preparan cursos, publicaciones y espacios digitales interactivos.

Del amplio trabajo de comunicación vía internet del PUEDJS cabe mencionar que se han creado más de 30 micrositios de los diversos eventos organizados por el programa, y que su página web registra más de 289 mil usuarios y más de 604 mil visitas. Los posts de Twitter cuentan con un alcance de 8.2 millones de personas y en Facebook de más de 35 mil seguidores. Se han publicado unas 250 notas en al menos 40 medios de comunicación diferentes sobre las actividades y eventos del programa.