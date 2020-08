Acabar con la impunidad disminuye la corrupción: Índice Mundial de Impunidad

Ciudad de México. Durante la presentación del Índice Global de Impunidad, Luis Ernesto Derbez Bautista, comentó que lo que se demuestra con este tipo de estudios es que la corrupción solamente desaparece si verdaderamente se acaba con la impunidad, “problema grave que tiene nuestro país, ya que la impunidad es lo que permite que se dé la corrupción, la impunidad permite que haya la inseguridad que tenemos en México, porque finalmente uno puede hacer cualquier acto y de todos modos queda impune de ese acto".



Por lo tanto, agregó el rector de la UDLAP, en México no podemos aspirar a mejores condiciones de seguridad, no podemos pensar en una justicia más efectiva si no reducimos significativamente nuestros niveles de impunidad”.

La Universidad de las Américas de Puebla, a través de su rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, presentó los resultados del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020), el cual mide estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos y permite observar que los casos con menor y mayor impunidad detectados previamente mantienen la tendencia en 2020.



La presentación oficial del IGI-2020, que mide a México hasta el 2018, celebrada este miércoles, estuvo a cargo del Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador del Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política UDLAP y coordinador del Índice de Impunidad en México, quien dio a conocer la evolución y los antecedentes del IGI-2020. “Esta es la tercera edición en que se buscan las causas de la impunidad de los países; tenemos dos Índices de Impunidad en México y publicamos el Índice Global de Impunidad de Colombia. El Centro sobre Impunidad y Justicia busca estudiar los problemas de impunidad, seguridad y de justicia de México y del mundo”, expresó el Mtro. Gerardo Rodríguez, quien además mencionó que próximamente se darán a conocer el Índices de Impunidad de Estados Unidos.



Por su parte, el Dr. Juan Antonio Le Clercq, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y coordinador del Índice Global de Impunidad y director del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, hizo la presentación técnica y la explicación de la metodología IGI-2020, destacando que para el estudio del IGI-2020 se incorporaron un grupo de 69 países más 17 adicionales. “El continente americano se caracteriza por niveles de impunidad alta o muy alta. En la impunidad muy baja vamos a encontrar fundamentalmente países del continente europeo; en la impunidad baja están países europeos y se empiezan a incorporar algunos países asiáticos; en casos de menor impunidad integran a muchos países de la antigua Europa del este; y en impunidad media donde ya algunos países latinoamericanos como Costa Rica empiezan a destacar”, mencionó el Dr. Le Clercq, quien destacó que los 10 países con la impunidad más alta son: Tailandia, Honduras, Marruecos, Argelia, Azerbaiyán, Paraguay, Guyana, Nepal, Kirguistán y México.



Luis Ernesto Derbez afirmó finalmente que México se mantiene en niveles muy altos de impunidad y destaca sin duda como uno de los peores países en la región. “En los últimos cinco años no hubo una mejora significativa en el desempeño de la seguridad y la justicia en México, y lo que estamos demostrando con nuestros estudios es que el Sistema de Seguridad y Justicia de un país como México no está recibiendo ni los recursos, ni la capacitación, ni las posibilidades de funcionar positivamente, por eso no nos debe de extrañar que México sea de los países con mayor impunidad que nos lleva a ocupar el lugar 60 de 69 países estudiados en el Índice Global de Impunidad 2020”.

Resultados destacados del Índice Global de Impunidad 2020 para México:



· Mantiene un alto nivel de impunidad global: en el lugar 60 de 69 países estudiados, con un índice de 49.67.



· Destacan 347.76 policías por cada cien mil habitantes, por encima del promedio global (314.86). Sin embargo, esto implica que existen capacidades que no funcionan eficientemente.

· Cuenta solo con 2.17 jueces por cada cien mil habitantes, el promedio global: 17.83 jueces. Seguimos sin crear capacidades para el sistema de justicia.

· Se ubica en la posición 60 para la dimensión estructural del sistema de justicia y 63 en su funcionamiento. Esto nos habla del colapso que enfrentamos en materia de acceso a la justicia.

· Se reafirma un muy mal desempeño con respecto a la protección a los derechos humanos, ocupa la posición 45 con una calificación de 54.35 puntos.

Cabe destacar que el Índice Global de Impunidad 2020 realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, a través de su Centro sobre Impunidad y Justicia, se centra en entender lo que ocurre en los países a través de tres dimensiones: Dimensión estructural, que se refiere a reclusos entre capacidad total de los penales por reclusos entre total de población y personal en reclusorios entre capacidad total de los penales por personal en reclusorios entre total de población. Dimensión funcional: encarcelados por homicidio entre homicidios totales. Y derechos humanos. Si deseas conocer más información del Índice Global de Impunidad 2020, visita: https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf.