Existe en México un abandono en producción de vacunas: investigador

Ciudad de México. Un gradual y prolongado abandono en la investigación y producción de vacunas en el país, iniciado con el presidente Vicente Fox hace ya 20 años, llevará tiempo en revertirse, pues aun cuando en este momento se otorguen fuertes apoyos financieros a los desarrollos nacionales de vacuna contra el Convid-19, estos tardarían en concretarse, estimó Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav).

Y aunque señaló que debido a la emergencia el gobierno de México ha optado por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y buscar alianzas para tener una vacuna internacional, confió en que pueda retomarse la investigación, producción y distribución de las vacunas en el país, pues el talento y laboratorios existen, principalmente en universidades y centros públicos de investigación.

Además, dijo, esta pandemia no será la última a la que se enfrente la humanidad. “México tiene que prepararse para enfrentar situaciones como ésta, porque lo que está pasando es solamente un aviso. Las pandemias son periódicas, y esta no será la última. Lo que pasa es que no aprendimos la lección. Tuvimos el aviso de la influenza H1N1 en 2009, y no pasó nada, entonces ahorita nos pegó con todo”, dijo el especialista, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.

En entrevista con La Jornada, Castañeda Hernández se mostró razonablemente optimista sobre el éxito de las vacunas internacionales en desarrollo contra el Covid-19, pues seis de ellas -dijo- ya se encuentran avanzadas en fase 3, es decir ya está en prueba en un amplio número de personas. Incluso, dijo que con la información disponible hasta ahora, la fabricación masiva de vacunas podría darse en noviembre próximo a nivel global, por lo que su aplicación iniciaría antes de que concluya el año.

Explicó que para hacer posible esto, se conjugaron múltiples factores. Por ejemplo, dijo, por primera vez hubo un trabajo de colaboración entre toda la industria farmacéutica a nivel global, donde su información fue compartida para avanzar lo más rápido posible en encontrar la vacuna, debido a la emergencia sanitaria y evitar lo más pronto posible los devastadores efectos en la salud y economía global.

Otro elemento, añadió, es que no existieron problemas de financiamiento, pues hubo muchos y grandes donadores, entre gobiernos nacionales y organismos internacionales e instituciones altruistas, a quienes los unió la urgencia de terminar lo más pronto posible con esta pandemia y sus efectos en la economía. “No hay incertidumbre por los recursos e incluso la vacuna ya esta pagada con las donaciones”, dijo.

Además, la fase 3 de prueba, donde regularmente se lleva mucho tiempo, debido a que se debe usar en al menos a 50 mil personas para garantizar su seguridad, han colaborado muchos países de diversas regiones del planeta, lo cual facilita y acorta este paso. “No es lo mismo buscar 50 mil pacientes en un país, que mil en 50 países”, dijo.

Sin embargo, precisó que en el camino todavía hay retos que resolver. Primero, producir cientos de millones de dosis, pues para tener éxito en este caso, es necesario vacunar al menos entre el 60 y 70 por ciento de la población global, y garantizar así la inmunidad al virus.

Respecto a la alianza de México con el gobierno de Argentina y una empresa farmacéutica internacional para acceder y fabricar la vacuna, dijo que esta decisión nos permitirá como país, pero también como región de América Latina, “no formarnos en la fila” de solicitantes de ella, pues se podrá acceder a la vacuna en cuestión de días, debido a que se acordó un mecanismo de transferencia de tecnología.

México, al parecer, surtirá de la vacuna al Caribe y Centroamérica, y Argentina, a las naciones de América del Sur, con excepción de Brasil, quien ya tiene un acuerdo distinto para acceder a la vacuna.

“Las cosas van muy bien, vemos ya la luz al final del túnel, pero todavía nos falta un buen trecho para salir de él, por lo que es necesario seguirse cuidándonos”, concluyó el investigador Gilberto Castañeda Hernández.