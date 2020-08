Se reduce 40% tiempo de investigación de mujeres por efecto del confinamiento

Durante el período de pandemia del Covid-19, el grupo demográfico de las mujeres académicas a cargo del cuidado de personas menores de 5 años reportó una reducción notable del tiempo dedicado a la investigación, con una baja del 40 por ciento por semana, convirtiendo a este grupo como uno de los más afectados en el ámbito académico, señaló Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al citar un estudio reciente publicado por la revista Nature, la investigadora señaló que las instituciones de educación superior no pueden ser omisas a la división sexual del trabajo. “En contexto de crecientes necesidades de cuidados para la humanidad, el tiempo no es neutro y juega en contra de las mujeres, aquí se incluyen no sólo a las académicas, sino también a las administrativas y a las estudiantes”, dijo.

En su participación en la décima Reunión Nacional Caminos para la igualdad de Género, la especialista alertó que junto con el creciente uso de los medios digitales, derivado de la pandemia de Covid-19, también comienza a ver una preocupación sobre la existencia de casos de discriminación y violencia en los entornos educativos digitales, sitios a donde se han trasladado las relaciones académicas y las relaciones laborales.

“Hay inquietudes entre nuestras comunidades sobre la forma de cómo nuestras instituciones de educación superior adecuamos nuestros procesos para hacer frente a estos fenómenos, y en especial para implementar los mecanismos de prevención y atención de la discriminación y la violencia desde la vida en la virtualidad”, dijo.

En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, al inaugurar el encuentro virtual, se congratuló por la realización del encuentro y el trabajo de más de una década, en la que se han trazado caminos para la igualdad, que sin embargo -dijo- “son todavía caminos muy difíciles por recorrer. El proyecto es pavimentar esos caminos, darles luz a los caminos y conseguir la igualdad”.

La UNAM -dijo- está comprometida en esta tarea, y recordó que apenas hace unos días, se transformó la Defensoría de los Derechos Universitarios, organismo autónomo creado décadas atrás, en la época del rector Jorge Carpizo, en Defensoría para la Igualdad y los Derechos Universitarios y contra la Violencia de Género. “Yo sí creo que la igualdad es un derecho universitario que debemos hacer respetar todos y todas nosotros”.