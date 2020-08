Presenta SEP nuevas asignaturas del programa “Aprenda en Casa II”

Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentó las asignaturas para Educación Inicial, Preescolar, 1° de primaria y Educación Especial, que serán impartidas en televisión, dentro del programa “Aprenda en Casa II”, con el que iniciará el ciclo escolar 2020-2021.

Además, insistió que para este ciclo no se otorgarán plazas definitivas para el magisterio, pues las que lleguen a requerirse tendrán el carácter temporal. Lo anterior, en vista de que no se ha concluido el proceso de selección, debido a que varias de las etapas de admisión no se pueden realizar de manera virtual.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde se detalla el inicio del siguiente ciclo escolar que será con el uso de la televisión, debido a las condiciones sanitarias que impone el Covid-19, el secretario Moctezuma explicó que para el tema de Educación Especial se realizaron programas donde habrá 167 contenidos a través de guías, manuales, videos, modelos de atención, ficheros, cuadernos de trabajo e infografías.

“Hay 16 programas dirigidos a madres, padres de familia y tutores que tienen hijas o hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes”, dijo el titular de la SEP, quien estuvo acompañado por Marcos Bucio, subsecretario de Educación Básica, y Gabriela Tamez Hidalgo, directora de Fortalecimiento Curricular de la Dirección General de Desarrollo Curricular.

Tamez Hidalgo indicó que se ha diseñado 16 programas dirigidos a madres, padres de familia y tutores con hijas e hijos con discapacidad o aptitudes sobresalientes, donde se abordarán recomendaciones específicas por tipo de discapacidad, entre ellos de trastorno de espectro autista, diseño universal para el aprendizaje y ajustes razonables, así como enseñanza de la lectura, escritura y matemáticas, entre otros.

Durante la conferencia, se informó, por ejemplo, que en el caso de preescolar se impartirán las asignaturas de Educación socioemocional, Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, Lenguaje y Comunicación, Artes, Pensamiento Matemático y Educación Física.