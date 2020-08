Gobierno relanza campaña para reducir embarazos adolescentes

Ciudad de México. El gobierno federal relanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), con el objetivo de reducir, dentro de una década, 50 por ciento la tasa de fecundidad entre mujeres de 15 a 19 años y erradicarlos en niñas de 14 años o menos.

Durante el encuentro, la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez, informó que luego de la evaluación que hicieron especialistas del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina se decidió esta reforma.

Indicó que se fortalecerá la educación integral en sexualidad y la difusión de temas clave como participación masculina en la prevención del embarazo en adolescentes, así como de violencia de género y sexual, además de consumo de alcohol y otras sustancias.

Afirmó que con el replanteamiento se pondrá en marcha una segunda fase de la Enapea en municipios de las 32 entidades federativas, con la finalidad de acelerar el logro de los objetivos al considerar el contexto de la nueva transformación del país y de los efectos de la pandemia por coronavirus COVID-19 en la vida de niñas y adolescentes.

Entre las participantes de la estrategia de encuentran la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Mexicano de la Juventud, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Las bases de la Enapea 2020-2024 incluyen el fortalecimiento de la coordinación ejecutiva, creación de un nuevo andamiaje para su implementación, difusión de los programas prioritarios que forman parte de la nueva administración como las Becas Benito Juárez, Aprende en Casa y la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la paz”, así como acciones diferenciadas para la atención de personas menores de 14 años y adolescentes de 15 a 19.

En la sesión de planeación, la presidenta del Inmujeres y secretaria técnica del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), Nadine Gasman Zylbermann, reconoció el apoyo y la asistencia técnica del programa Eurosocial para contar con la evaluación de la Enapea.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Inmujeres, Patricia Uribe Zuñiga, enfatizó la importancia de fortalecer las acciones sobre prevención de la violencia sexual hacia mujeres menores de 15 años buscando incidir en el cambio cultural.

“Tenemos que intervenir para propiciarlo, para que niñas no sean vendidas y no se envíe la señal que pueden seguir siendo violadas. En general, ellas no decidieron, no acudieron ni dijeron con quién tener relaciones sexuales; debemos anticiparnos y evitar que sucedan estas situaciones, que los protocolos no sólo sean para atender a las chicas cuando ya están embarazadas”, dijo.

En tanto, las consultoras del programa Eurosocial, Mariana González Pírez y Silvina Ramos explicaron que para el lanzamiento de la segunda fase de la estrategia es fundamental orientar su continuidad a partir de los logros obtenidos, así como buscar apoyo de sectores en materia de salud y educación.