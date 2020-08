Tres primeras semanas de clase por tv serán de reforzamiento: SEP

Las tres primeras semanas del ciclo escolar 2020-2021, en educación básica, estarán dedicadas a la “repetición y reforzamiento” de lo aprendido en el programa de Aprende en Casa I, y será hasta el 14 de septiembre cuando se inicie formalmente el proceso de enseñanza de los contenidos del año en curso, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, cada clase por televisión durará 30 minutos.

José Luis Gutiérrez Espíndola, director de Educación Básica de la dependencia, reconoció que el modelo a distancia en Televisión, con el cual iniciará el ciclo escolar el próximo 24 de agosto, “nos complica las cosas”, por tratarse de un “medio frío, sin interacción”.

Sin embargo, dijo que las medidas de emergencia sanitaria por el Covid-19 no dejaron más opciones que optar por este modelo, aunque ahora se tendrá una cobertura mucho más amplia, pues el 94 por ciento de los hogares sí tienen televisión.

Al participar en el foro “No dejar a nadie atrás en tiempos de Covid-19”, organizado por la oficina regional de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, al Ciencia y la Cultura (Unesco), Gutiérrez Espíndola dijo que a diferencia de las clases a distancia con las que concluyó el ciclo escolar pasado, en la nueva estrategia de Aprende en Casa II los programas de estudio y los libros de texto estarán alineados.

“Se trata de que los contenidos estén alineados, porque en la primera fase hubo cierta confusión. Hubo una estrategia federal, pero también programas implementados por gobiernos estatales y en muchos casos los profesores siguieron su propia ruta. Todo esto provocó cierto desconcierto. Ahora queremos unificar”, señaló.

Además, dijo que también se recurrirá a la radio, y a los paquetes didácticos para poblaciones en vulnerabilidad, y que en esta ocasión el Internet tendrá solamente un papel complementario.

Durante su intervención explicó que el modelo a enseñanza a distancia y el uso de la televisión, en este caso, “complica las cosas”, debido a que no se puede tener mucho tiempo a los estudiantes frente a la pantalla, pues no sólo se distraen con facilidad, sino que es un medio que no permite la interacción entre el profesor y los alumnos.

Por ello, adelantó que las clases transmitidas por televisión, y elaborados por docentes y especialistas, tendrán una duración de 30 minutos, ordenados por nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria).

También indicó que se van a priorizar algunos contenidos educativos que resulten esenciales, pues aún con el regreso presencial a las aulas -cuando esto ocurra-, se tendrá menos tiempo disponible para la enseñanza, debido a que parte de la estancia en las escuelas se dedicará a la aplicación de las medidas sanitarias, además de destinar un tiempo más al refuerzo de los aprendizajes.

Incluso, añadió, si hay una asistencia alternada, como se dará eventualmente por día y por apellidos, reducirá los tiempos. “Además, tenemos que contar el (tiempo) que se pierda con el cierre de las escuelas por posibles contagios. Los protocolos indican que si hay un contagio en una escuela, se deberán suspender las actividades en ese plantel por dos semanas”, explicó.

Por otra parte, dijo que una de las tareas importantes de los maestros iniciado el ciclo escolar, será el detectar aquellos alumnos que no estuvieron conectados en la primera parte de la estrategia de Aprende en Casa, con los que se ha perdido el vínculo o con los que se detecte algún riesgo de abandono de la escuela.

Algunas estimaciones indican que hasta el 80 por ciento de los maestros estuvieron en contacto con sus alumnos en el cierre del ciclo anterior, pero hay una parte importante que no lo estuvo, lo cual implica algún riesgo de abandono o deserción escolar, lo cual se da en localidades de menores ingresos.

Gutiérrez Espíndola destacó aquí el papel trascendental de los maestros, pues son responsables de la evaluación diagnóstica de estudiantes, que no solo es una valoración del nivel de aprendizaje, sino de una interiorización en la situación personal y familiar del alumno, para que justamente los procesos de renivelación sean los más pertinentes. “Otras tareas importantes que tiene los maestros tienen que ver con el apoyo socioemocional a los alumnos, que ha sido identificada también como una tarea fundamental”.