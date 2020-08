Padres deben conectarse emocionalmente con sus hijos: CEEPI

Ciudad de México. Debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, muchas familias se desestabilizaron en sus estructuras y algunos niños dejaron de fomentar hábitos y disciplina, por lo que el Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI) llamó a los padres a volver a los límites “y conectarse emocionalmente” con sus hijos.

Indicó que a pesar de que los menores están por iniciar las clases escolares, en algunos casos “se duermen y se levantan sin horarios fijos, comen en demasía y la disciplina pasó a mejor vida”. Ejemplificó que no se tienen establecidos tiempos para ver televisión, videojuegos o llamar a los amigos por video chat.

Susana Salazar Gómora, coordinadora del CEEPI, expuso que en ocasiones los padres de familia “están muy ensimismados por la situación laboral o financiera del hogar, y por esta preocupación, ya no se conectan afectivamente con sus hijos. Se olvidaron de ver que la vida sigue presentando aspectos positivos”. En cambio, añadió, “prometen cosas que no están en su mano cumplir: como que todo volverá a ser come antes”.

Expuso que entre las estrategias que se pueden considerar para corregir este panorama, es “elaborar los duelos por las pérdidas, no negarlo. Negar que se perdió el poder adquisitivo, el empleo, o incluso si hubo una pérdida de un ser querido, solamente hace que las familias se ‘atasquen emocionalmente’”.

También, agregó, “vivir un día a la vez. Nadie sabe cuándo terminará la pandemia ni todas las crisis que padece el mundo. Muchas cosas no dependen de las familias. Por eso es indispensable vivir por hoy” en salud, amor, o trabajo.

La especialista llamó también a “integrarnos como personas que tienen cualidades y defectos” y confiar en los vínculos con los niños.