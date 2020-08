Detecta Coneval problema para focalizar entrega de becas a jóvenes

En el programa de Jóvenes escribiendo el futuro a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se identificaron problemas de focalización, ya que hay estudiantes que no recibieron el apoyo en instituciones prioritarias donde se planeaba otorgar una beca al total de la matrícula, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En la evaluación de diseño del programa, indicó que en diversos medios de difusión, principalmente informales, circuló información fragmentada, discordante y no siempre veraz, “no se identificó una estrategia clara y específica para la difusión del programa”. Agregó que hubo alumnos que realizaron su solicitud de apoyo y que no fueron seleccionados,pero no recibieron una respuesta de parte del programa en la que se les informaran las razones por las que no obtuvieronla beca.

El programa tiene el objetivo de lograr la permanencia y conclusión de los estudios de los alumnos inscritos en instituciones públicas de educación superior que tengan convenios firmados con la coordinación de becas. Prioriza a víctimas, mujeres indígenas o afromexicanas, hombres indígenas o afromexicanos, personas que viven en alguna Zona de Atención Prioritaria y a quienes han sido becarios desde otros niveles de educación.

El Coneval agregó que el apoyo económico no está condicionado a ningún promedio, ni situación académica, es de 2 mil400 pesos mensuales, entregados bimestralmente en diez meses. Durante 2019, el programa tuvo un presupuesto aprobado de 4 mil 320 millones de pesos, para 2020 tuvo un aumento presupuestal de 80 por ciento, ya que es de 7 mil 776 millones. En 2019 el programa atendió a 313 mil 523 becarios, lo que representó 104.5 por ciento de la meta establecida para dicho año, que fue de 300 mil estudiantes.

En la evaluación se encontró que el programa busca llegar a lugares e instituciones de educación superior cuyos estudiantes son principalmente vulnerables, y prioriza la entrega de apoyos a alumnos de hasta 29 años de bajos ingresos y a grupos como mujeres, indígenas, afromexicanos y víctimas de violencia.