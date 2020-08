Por emergencia sanitaria suspenden en algunos hospitales servicio de salud sexual

A pesar de que los servicios de salud sexual y reproductiva son considerados esenciales durante la pandemia de Covid-19, organizaciones han constatado que no en todos los hospitales y unidades de salud se brinda la atención correspondiente a mujeres y adolescentes que acuden para orientación respecto a métodos anticonceptivos e incluso para interrumpir un embarazo por violación.

Lilia López Fernández, coordinadora comunitaria del Programa Social Urbano de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), señaló que debido a la emergencia sanitaria, centros de salud a los que esta asociación refería casos han dejado de colaborar porque suspendieron los servicios, como el Hospital General Ajusco Medio.

Expuso que en muchos casos, cuando las personas acuden a la asociación “es porque ya fueron a algunos otros lugares y no les dieron la atención adecuada”. En muchos casos, añadió, a las adolescentes “desde recepción las rechazan, y tienen que estar buscando otros espacios”.

Indicó que la semana pasada personal de Mexfam acudió a la alcaldía Magdalena Contreras para ofrecer consejería, métodos anticonceptivos, entre otros servicios, y en sólo dos días realizaron 90 pruebas de embarazo, otorgaron 150 pastillas de emergencia y 500 condones. “Esto habla de la necesidad que existe”, de los servicios de planificación familiar, dijo.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, entre 2020 y 2021 habrá 145 mil 719 embarazos adicionales a los que habrían ocurrido sin la pandemia; entre las adolescentes el aumento sería de más de 21 mil.

Luz María Reyes Huerta, del colectivo Cihuatlahtolli, en Veracruz, expuso que en la zona de Orizaba el hospital de Río Blanco, que brindaba el servicio de interrupción legal del embarazo por casos de violación, dejó de hacerlo por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. En los demás centros de salud, añadió, “hay mucha resistencia aun del personal”, que se ampara en la objeción de conciencia. “Es muy difícil acceder en casos de violación, solamente es viable cuando alguna asociación está haciendo presión para que le faciliten el servicio”, dijo.

Indicó que “lo peor” del incremento en embarazo no planeado no es sólo la cifra en sí misma sino la afectación en las vidas de mujeres “que van a enfrentar una maternidad a la que no están preparadas”.