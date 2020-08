Eligen a Saúl Cuautle Quechol como rector de la Uia 2020-2024

La Universidad Iberoamericana (Uia) Ciudad de México informó de la elección de Saúl Cuautle Quechol, sacerdote de la Compañía de Jesús, como nuevo rector de la institución para el periodo 2020-2024, el décimo octavo en los 77 años de historia de esta casa de estudios.

Saúl Cuautle, nacido en el estado de Puebla y quien tomará posesión en las próximas semanas, sustituirá a David Fernández Dávalos, también religioso jesuita, quien concluye su periodo iniciado el 30 de junio de 2014.

La decisión de la Universidad Iberoamericana Asociación Civil fue tomada la noche de este lunes 10 de agosto, durante Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, órgano supremo de gobierno de la Universidad, a propuesta de Luis Gerardo Moro Madrid, recientemente nombrado nuevo Padre Provincial de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la cual aceptada.

El próximo rector de la UIA, una de las principales instituciones de educación superior privadas en el país, nació el 28 de febrero de 1966 en Puebla, México. Estuvo en el Seminario Mayor Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991; se ordenó sacerdote el 25 de mayo de 2002.

Es licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús (1997); y en Teología por la Ibero Ciudad de México (2002). Maestro en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007) y en esta última institución también obtuvo el Doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

El Rector electo de la Ibero campus Ciudad de México -Tijuana ha sido asistente de Educación de la Compañía de Jesús (2018-2020); miembro de la International Comission on the Apotolate of Jesuit Education (Icaje) de 2018 a la fecha; miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (Ciec) de 2018 a la fecha; y presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (Flacsi) de 2018 a la fecha, entre sus cargos más importantes.