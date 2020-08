Indígenas no quieren volver a la ‘vieja normalidad’: Filac

Ciudad de México. En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) destacó que tras la pandemia las comunidades originarias no quieren regresar a la antigua normalidad plagada de discriminación y carencias.

Los pueblos indígenas no queremos una normalidad donde continuemos discriminados, queremos que nuestros planteamientos de desarrollo con identidad y buen vivir sean parte de la construcción post-pandemia. No queremos indígenas a los que se les celebre un día, por folclore, y todo el año se les denigre, margine y discrimine, provocando incluso su desaparición .

Myrna Cunningham, presidenta del Filac, sostuvo que las respuestas a la pandemia de Covid-19 para el sector deben estar en consonancia con la cosmovisión de los pueblos originarios. Ni las medidas a largo plazo ni a corto tendrán éxito si es que no se hacen en coordinación con los pueblos indígenas. No puede ser que se hable de más de 70 mil contagios y no se haga nada. Hay que trabajar para dar respuesta a los factores estructurales, la solución se encontrará sólo dialogando .

Aparte, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dijo a La Jornada que se está trabajando en la reforma constitucional y legal que convierta en derechos para los pueblos indígenas y afromexicano las propuestas surgidas en los procesos de consulta que se han realizado.