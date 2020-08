Reprocha Arquidiócesis omisiones y excusas ante la pandemia

Ciudad de México. Si la pandemia de Covid-19 no cede en México “es porque, como sociedad, no queremos que ocurra, pues aún no hemos entendido que los muertos, son nuestros muertos, tuyos y míos”, señaló la Arquidiócesis de México que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes.

“De las miles de vidas truncadas, hay una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir nuestra responsabilidad y cuidado del otro”, destacó la Iglesia en la Ciudad de México.

En la editorial que publica hoy en el semanario Desde la Fe -su órgano de difusión-, expuso que dicha situación “es una realidad ineludible de la que tarde o temprano daremos cuenta a Dios”.

Recordó que en los últimos días, México se ubicó “tristemente” en el tercer lugar a nivel mundial por el número de personas fallecidas a causa de Covid-19, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos. A la fecha más de 50 mil mexicanos “han perdido la batalla contra el coronavirus”, indicó.

“Ante estas lamentables cifras, es necesario preguntarnos: ¿Hemos acatado los cuidados necesarios?, ¿hemos impulsado un estricto control sanitario en nuestra casa y trabajo?, ¿hemos evitado las reuniones, fiestas y visitas innecesarias?”, señaló.

Añadió que hace unos meses todavía no se sabía con claridad cómo controlar la pandemia, “eran escasos los estudios sobre las formas de transmisión y la respuesta del cuerpo humano ante el virus, y a ello se debe que se haya expandido tan rápidamente. Sin embargo, hoy tenemos muy claro el mecanismo de transmisión del virus, sabemos cómo evitar que llegue a nosotros -especialmente a los más vulnerables-, y sobre todo, contamos con insumos de fácil adquisición para la mayor parte de los mexicanos”. Por lo que aseveró: “Ya no hay pretextos”.

“Los miles de fallecidos, los miles de enfermos y los miles que se han quedado sin empleo por la pandemia deben animarnos a asumir nuestra responsabilidad particular y comunitaria por el bien de todos”, señaló la Arquidiócesis.

En tanto, en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Aguiar Retes pidió a los fieles preguntarse ¿cuál ha sido su actitud en esta pandemia?, “¿trato que la fidelidad brote de la tierra, que soy yo y mis circunstancias? ¿He experimentado la justicia salvífica, la intervención de Dios se ha manifestado?

En una misa a puerta cerrada, señaló “¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios su intervención para que nos libre de alguna adversidad, drama o peligro de muerte, y esperamos que milagrosamente intervenga?, sin embargo Dios esta esperando, que nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance, confiando en su palabra, poniéndonos en sus manos. Es, en esas circunstancias, que recordando este pasaje, nos dará la confianza y la fortaleza para afrontar con esperanza la adversidad”.