Protestan contra feminicidios en el Zócalo; pintan cruz gigante

Ciudad de México. Familiares de víctimas de feminicidio marcaron este sábado una cruz gigante con pintura rosa en el Zócalo capitalino --donde han permanecido en plantón desde hace más de un mes-- para recordar a todas las mujeres que han sido asesinadas por razones de género y exigirle nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que les conceda una reunión.

Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, quien fue asesinada en 2017 en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, señaló en entrevista que la acción busca visibilizar de nuevo las exigencias de las madres que se encuentran en el plantón, y “recuperar” de alguna forma el graffiti que habían puesto en la Plaza de la Constitución que decía “México feminicida”, el cual fue borrado hace unos días por personal de limpia.

“Por eso convocamos hoy a que nos vinieran a apoyar con pintura, brochas y rodillas para hacer la pinta otra vez y para poner también una cruz grande. Como siempre, cada acción que se realiza es para que ven que los feminicidios en México continúan y que en promedio ocurren 11 al día. Es algo muy grave lo que vivimos las madres y las mujeres que nos hemos quedado sin una hija a causa de esta violencia”, señaló.

Florencio lamentó que, pese a estar en plantón desde el pasado 7 de julio frente a Palacio Nacional, hasta el momento ningún representante de la Presidencia de la República se ha acercado para preguntarles cuáles son sus exigencias y les concedan una reunión con López Obrador.

“Tenemos más de un mes plantadas con la exigencia de que el gobierno federal nos dé una reunión para exponerles la violencia que vivimos y no hemos obtenido nada. No nos han comunicado nada y seguimos a la espera de una fecha”, dijo la mujer, quien lamentó que en el caso de su hija hay irregularidades en la investigación que no le han sido explicadas.

“Vemos que otras luchas sociales sí se han reunido con el Presidente, como los familiares de los 43 de Ayotzinapa o los de la Guardería ABC, ¿por qué a nosotras, las madres de víctimas de feminicidio, no nos toman en cuenta, porqué no abren espacios de diálogo? Lo que vivimos en este México feminicida es algo realmente grave y se debe atender ya, pero el gobierno federal no está interesado y no asume su responsabilidad”, lamentó.

La madre de Diana Velázquez indicó que aunque en términos generales están bien de salud, las participantes en el plantón tienen algunas dolencias físicas por la presión que viven, y lamentó que cualquiera de sus actividades sigue generando un despliegue excesivo de policías que las vigilan.

“Ellos dicen que es para cuidarnos, pero yo siento que no nos cuidan, sino que nos reprimen por exigir justicia”, externó.

En los próximos días, anunció, se podría convocar a otros familiares de víctimas de feminicidio a que acudan al Zócalo para escribir el nombre de sus seres queridos en la cruz rosa que pintaron este sábado, para traerlos a la memoria y hacer que sus casos no se olviden.