Otorga UNAM grado emérito a investigadores Julio Labastida y Jaime Urrutia

El Consejo Universitario, máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otorgó este viernes el grado de investigadores eméritos a los doctores en sociología Julio Alfonso Labastida Martín del Campo, y en ingeniería geofísica a Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi.

Por más de 50 años, Julio Labastida se ha dedicado en la Universidad Nacional a la comprensión y explicación de temas fundamentales del México moderno como son: las organizaciones económico-empresariales y su influencia en el poder político, la construcción de instituciones políticas y los procesos de democratización en el país.

Mostró la heterogeneidad empresarial y su relación con el poder político, ya sea en asociación y oposición, así como las formas en que la esfera económica participa en la construcción o modificación de instituciones.

Respecto a la democracia, planteó la estructura autoritaria del régimen mexicano posrevolucionario sustentado en el presidencialismo y un partido hegemónico. Hizo énfasis en el gradualismo de la transición de los grupos en el poder y los procesos electorales, que le permitieron desarrollar el concepto de la transición prolongada del poder político mexicano.

Su producción literaria está integrada por más de 120 obras, entre las que hay libros de autoría propia, en coautoría, capítulos de libros y artículos. Estos trabajos han recibido 535 citas en 48 años.

Labastida ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sedes México y Costa Rica, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y en la Universidad Iberoamericana, entre otras.

También ocupó cargos como director del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinador de Humanidades, ambos de la UNAM.

Jaime Urrutia ha centrado sus trabajos en la evolución de la Tierra y el Sistema Solar, con un carácter multidisciplinario. Es pionero en el área de paleomagnetismo y magnetismo de rocas. Ha impulsado laboratorios y grupos en la Ciudad de México, Ensenada, Guadalajara, Juriquilla, Chihuahua, Mérida y Morelia.

Es iniciador del área de perforaciones con objetivos científicos, a través de programas internacionales en océanos y continentes, así como del programa del cráter Chicxulub.

Además, creó el Museo de Ciencias Chicxulub, el Instituto de Estudios Avanzados Chicxulub y es corresponsable del proyecto Litoteca Nacional de Hidrocarburos- Sede Mérida.

Varios de sus más de 250 artículos, que destacan por su rigor, originalidad, integración y colaboración con los grupos de estudio que ha formado, se han publicado en revistas como Nature, Geotimes, New Scientist, Physics World, Geology Today, Scientific American Latinoamérica y Science.

Por el impacto de sus trabajos ha sido invitado a formar parte de sociedades como la American Geophysical Union, American Institute of Physics, International Union of Geodesy and Geophysics, Royal Astronomical Society y American Geosciences Institute, entre otras.

Como docente ha impartido clases en las facultades de Ciencias e Ingeniería, en los programas de posgrado de Ciencias de la Tierra, Ciencias del Mar y Limnología, e Ingeniería, y ha dirigido más de un centenar de tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

Previamente, el pleno del Consejo Universitario también aprobó otorgar la Medalla Alfonso Caso a los graduados más distinguidos en 2018: 48 de especialización, 50 de maestría y 31 de doctorado.