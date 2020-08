Destacan importancia de autonomía dentro de institutos de transparencia

Ciudad de México. Comisionados de institutos de transparencia y especialistas destacaron la importancia de la autonomía de estos organismos y señalaron que sin rendición de cuentas no hay democracia.



En el conversatorio digital 'Derecho a la información y obligación de la autoridad de decidir con sustento técnico científico', Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), expuso que la autonomía de cada una de las instituciones viene de una exigencia democrática y “nadie puede asegurar que haya sido un capricho presidencial de cada turno”.



Añadió que los órganos autónomos “nacieron de un Ejecutivo hipertrófico al que le fueron arrancados poco a poco, para precisamente encomendarse a órganos paralelos a los tres poderes sin sujeción a éstos”.



Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, destacó que "el acceso a la información pública constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción” y mejorar “la calidad de nuestras democracias con rendición de cuentas, que regularmente había sido signada por una cultura de secretismo”.



Añadió que en 1990 en el mundo solamente existían 12 países que tenían leyes en materia de transparencia, y actualmente son 125 naciones. En cuanto a la región, hace 20 años -dijo- únicamente un país tenía esta legislación y a la fecha son cuatro los que no tienen leyes de acceso a la información.



Roberto Ávalos Aguilar, catedrático del Instituto Nacional de Administración Pública, expuso que sin transparencia, sin acceso a la información y sin rendición de cuentas no se puede hablar de democracia