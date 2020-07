Familiares de víctimas de feminicidio mantendrán plantón frente a Palacio Nacional

Familiares de víctimas de feminicidio informaron que mantendrán el plantón que instalaron desde hace tres semanas afuera de Palacio Nacional, hasta que se firmen los acuerdos alcanzados con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien se reunieron ayer, y se concreten los encuentros propuestos para atender sus demandas.

Una de las reuniones que solicitaron es con el fiscal general del estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, debido a que ayer Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez -víctima de feminicidio en Chimalhuacán-, fue informada en la Secretaría de Gobernación (SG) de la detención del posible agresor de su hija.

“No puedo aceptar tal declaración porque hemos luchado por tres años y hasta el 30 de abril que tuvimos una reunión con el Ministerio Público no había una línea de investigación, no había absolutamente nada. Y de la noche a la mañana ya existe, ya tienen al detenido”, mencionó. “Dicen que están 100 por ciento seguros de que es él, pero ¿quién es?, ¿cuándo lo agarraron?, ¿cuál es línea de investigación?, ¿por qué lo agarraron?, porque dicen que no lo detuvieron precisamente por el delito de feminicidio. Existen demasiadas dudas, vacíos para que esa noticia sea verdad”, agregó.

La activista Malú García señaló que en el encuentro con la secretaria Sánchez Cordero solicitaron la creación de mesas jurídicas de trabajo para que las familias de víctima de feminicidio den seguimiento a sus casos y puedan revisar si hay negligencia u omisión por parte de las autoridades correspondientes.

También, dijo, se pidió una mesa de trabajo para revisar las medidas de seguridad que se tienen para activistas y defensoras, “que corren riesgos por el acompañamiento que nos dan, muchas son desplazadas y están en amenazas constantes”. En este sentido, agregó, “algunos familiares de víctimas de feminicidio que han sido amenazados también van a poder incorporarse al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos”.

Sobre la demanda de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, García señaló que se acordó que la SG trabajará en una propuesta para ver cómo se podía realizar esta reunión con familias a nivel nacional.

Añadió que otras de las solicitudes planteadas fueron sobre revisar la ley de menores infractores, brindar más facultades a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la creación de una base de datos de huérfanos por feminicidios y homicidios de mujeres.