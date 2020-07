Descarta Sader llegada de plaga de langostas al país

Ciudad de México. Debido a que en redes sociales han circulado videos y noticias en las que se alerta sobre la posible llegada a México de la langosta del desierto y de la sudamericana, especies que en los últimos meses han devastado cultivos en diversos países, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) aclaró que no existen posibilidades de que esto suceda.

Explicó que los países en donde habitan dicha especies son regiones biogeográficas con barreras y climas que hacen difícil su migración. Sobre la langosta centroamericana señaló que se mantiene bajo control esta plaga endémica de la región, que ha estado presente en México por siglos.

En un comunicado, se informó que durante 2020, el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, invierte 25 millones de pesos en la Campaña fitosanitaria, en la que de manera permanente se realizan las tareas de control en 10 entidades del país: Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Con estas acciones, cada año se protegen, directa e indirectamente, alrededor de seis millones de hectáreas de cultivos básicos, industriales y hortalizas en esos estados, que representan alrededor del 25 por ciento del total de la superficie sembrada a nivel nacional.

De enero a julio de este año, el Senasica ha explorado 153 mil 666 hectáreas en las entidades referidas; la presencia de la langosta se detectó en 11 mil 642 hectáreas y fue necesario aplicar medidas de control en dos mil 348 hectáreas, distribuidas en Campeche, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En la Región Huasteca –donde confluyen los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas—, el 9 de julio se detectó la plaga en fase juvenil con densidades de 37 a 70 adultos por cada 100 metros cuadrados, brote que actualmente combaten los técnicos de la Sader en 465 hectáreas con aspersiones de productos amigables con el medio ambiente, realizados a base de hongos tóxicos para ese tipo de insectos.

La langosta centroamericana es un insecto que puede alimentarse de hasta 400 especies vegetales, tiene alto potencial reproductivo y su comportamiento tiende a la formación de bandadas, integradas hasta por 80 millones de individuos por kilómetro cuadrado, por lo que pueden devorar 100 toneladas de alimento verde en un solo día.

Los grupos de langostas se desplazan a una velocidad de 20 kilómetros por hora, lo que les permite invadir un estado en menos de una semana, por lo cual representa uno de los principales riesgos fitosanitarios para el sector agrícola en los estados del sureste y Golfo de México.

La langosta centroamericana no migra de un continente a otro, no obstante, existe el riesgo de que las poblaciones de ese insecto que no se detecten y combatan en los países de la región, principalmente Guatemala, El Salvador y Belice, que colindan con nuestro país, puedan invadir el sureste de México, por lo que el Senasica trabaja de manera coordinada con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y sus pares de Centroamérica con la finalidad de conocer la situación de la plaga en la región y tomar las medidas preventivas correspondientes.