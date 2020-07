Identificación de normalista Christian Alfonso da fortaleza a su padre

Ciudad de México. La identificación de ADN correspondiente al normalista de Ayotzinapa Christian Alfonso Rodríguez Telumbre – uno de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero – da fortaleza, pero “no descansaré hasta que todos los responsables estén en la cárcel”, sostuvo Clemente Rodríguez, padre de Christian.

Al hablar por primera ocasión de la identificación de fragmentos óseos realizada por la Universidad de Innsbruck dada a conocer hace una semana para la Fiscalía especial del caso, el padre del normalista reveló que pidió al presidente de la República que la investigación contemple al Ejército, ya que “no han sido tocados” en las indagatorias.

Rodríguez participó este martes en la asamblea general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la que expresó que el anuncio hecho por la Fiscalía “a la vez me da fortaleza (pero), como se lo dije al gobierno, no por esto voy a parar, al contrario, me va a dar más fuerza de seguir adelante para que se haga justicia y saber cómo fue, cómo llegó en ese basurero”.

Relató que en la última reunión que tuvo con las autoridades federales insistió que se debe conocer toda la verdad del caso ya que “sabemos quiénes se los llevaron”. A la vez, como padre de familia y a nombre de su esposa y de sus tres hijas, llamó a toda la población a no dejarlos solos.

“No voy a parar hasta que todos los culpables estén en la cárcel. Sí tenemos la confianza y la esperanza, como se lo dijimos al gobierno cuando andaba en su campaña, la confianza se gana (y) sí están trabajando”.

Luego del anuncio de la Fiscalía muchas personas le han dado el pésame, refirió, pero subrayó que “no pude haber pésame hasta que haya justicia y los meros responsables caigan en la cárcel”, por lo que insistió en que debe ampliarse las investigaciones.

“Tengo el coraje, la impotencia de no poder hacer nada, cómo fue, cómo llegó al lugar; porque no por arte de magia llegó ahí. Quiero más que nada, y se lo dije al presidente, la investigación al Ejército que no se les ha tocado, a los cuatro militares, protección civil y a los policías de Huitzuco. Quiero a los meros responsables para que se me haga justicia”, agregó.

Expuso que el coronavirus vino a encerrar a la población, pero advirtió que ello no los silenciará, sino que al contrario, gritarán y saldrán a las calles, por lo que adelantó que el próximo 26 de julio harán un mitin en el antimonumento por los 43 normalistas en la Ciudad de México.