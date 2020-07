Anuncian requisitos para realizar cambios de escuela en CDMX

Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informó a padres de familia o tutores sobre las fechas y procedimientos para realizar cambios extemporáneos de plantel e inscripciones extemporáneas de alumnas y alumnos en escuelas públicas de Educación Básica en la Ciudad de México.

Con el propósito de llevar a cabo las inscripciones correspondientes, el titular de la AEFCM, Luis Humberto Fernández Fuentes, señaló que las y los alumnos provenientes de otros planteles educativos, entidades federativas o del extranjero, de 2° a 6° de educación primaria; 2° y 3° de educación secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México deberán enviar la solicitud del 10 al 24 de julio a la siguiente dirección: [email protected]

Detalló que para las y los alumnos que requieran ingresar a 1°, 2º y 3º grado de preescolar, 1º de primaria y 1º de secundaria, que por algún motivo no les fue posible realizar una solicitud de preinscripción para su hija o hijo en alguna de las escuelas públicas de la Ciudad de México durante el periodo ordinario, y no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), podrán hacerlo del 27 al 31 de julio a través del correo electrónico: [email protected]

En ambos casos, se deberán enviar los siguientes datos: Nombre completo de su hija y/o hijo; CURP (Clave Única de Registro de Población), que sea legible; grado en el que solicita inscripción; proponer tres escuelas públicas de su preferencia, con domicilio; boleta de Evaluación del grado inmediato anterior, que sea legible; nombre y teléfono de la madre, padre de familia o tutor responsable de la solicitud.

Fernández Fuentes resaltó que la AEFCM revisará la solicitud y, en caso de resultar procedente, antes del inicio del ciclo escolar la o el solicitante recibirá, vía correo electrónico, el formato de inscripción.

Proceso de inscripción de las y los alumnos de todos los grados y niveles

Si el semáforo epidemiológico se encuentra en verde en la primera semana de agosto en la Ciudad de México, la inscripción se realizará de manera presencial en cada uno de los planteles, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud federal y local, de acuerdo con el calendario que la escuela les comunique. Para este trámite será necesario presentar la documentación impresa.

En caso de que, por indicaciones de las autoridades de salud, aún no sea posible asistir a las escuelas, el o la directora del plantel establecerá contacto vía telefónica o por correo electrónico, con los solicitantes para indicar el/los grupo(s) en el que se registró a su(s) hija(s) o hijo(s), así como notificarles toda la información sobre el regreso a clases.

La entrega de documentos podrá llevarse a cabo durante los tres primeros meses del Ciclo Escolar 2020-2021, para concluir administrativamente su ingreso al plantel.