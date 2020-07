Alrededor de 20% de alumnos del IPN no ha tomado sus clases virtuales

Desde el inicio de las clases en línea a finales de marzo pasado, derivadas de las medidas de emergencia sanitaria por Covid-19, alrededor del 20 por ciento de los casi 175 mil alumnos de educación media superior y superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) no han tomado sus clases virtuales “por diversas razones”, incluido la falta de conectividad y herramientas tecnológicas.

Además, otro número importante de estudiantes -casi 15 mil- ha dado de baja entre una y hasta tres materias que estaban cursando en el inicio del semestre, y algunos más han optado por “bajas temporales” e incluso “definitivas” de esa casa de estudio. Otro dato: alrededor del 10 por ciento de los docentes tampoco han impartido clases en línea.

En el informe de conclusión del semestre 20/2 e inicio del semestre 21/1, presentado al Consejo General Consultivo de esa casa de estudio, se informó también que de existir las condiciones sanitarias, el inicio del siguiente ciclo escolar, previsto para el 28 de septiembre próximo, se realizará también en línea. Hasta ahora hay planes de que sea híbrido, entre presencial y virtual.

En la misma sesión, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que del 17 de marzo pasado a la fecha se han registrado 85 fallecimiento de miembros de la comunidad politécnica a causa del Covid-19. En la realización gratuita de mil 604 pruebas de contagio, 629 (39.2 por ciento) han dado positivo y 975 (60.8 por ciento) de ellas el resultado ha sido negativo.

Al presentar el informe de ciclo escolar, Jorge Toro González, secretario académico del Instituto, reportó que el 80 por ciento de sus alumnos, en ambos niveles, pudieron continuar con el Plan de Continuidad Académica del IPN de manera virtual, mientras que del 20 por ciento restantes no se tiene registro. Sin precisar, el directivo adujo que ello se debe a “diversas causas” entre las que citó desde situaciones de salud hasta por “falta conectividad o de herramientas tecnológicas” para continuar sus estudios en línea.

Con una matrícula de casi 175 mil alumnos, 111 mil 442 en educación superior y 63 mil 156 en medio superior, el reporte señala que solo el 80 por ciento, en ambos niveles, siguieron sus cursos en línea. Es decir, el 20 por ciento restante -alrededor de 35 mil alumnos- no lo hicieron.

Además, en el nivel superior, donde se dieron los reportes más altos, 13 mil 729 alumnos dieron de baja entre una y tres materias; mil 317 solicitaron su baja temporal y 131 una baja definitiva. En media superior, 893 presentaron una baja de entre una y tres materias; 272 pidieron baja temporal y otros 174 dejaron la institución.

Sin embargo, el secretario académico dijo que estos números “no están muy alejados” de lo que se presenta cada año. En tanto, el director general Rodríguez Casas reconoció un “ligero incremento” en el número de bajas presentadas. “No se trata de no reconocer, sí hay (un aumento), pero no se trata de valores alejados al comportamiento que tenemos normalmente”.

Casi al final de la sesión, en un mensaje donde ratificó que el IN no regresará a clases presenciales hasta que el semáforo de la emergencia sanitaria este en verde y existan las condiciones seguras para el retorno, señaló que la institución analiza la posibilidad de apoyar con una tableta a miembros de su comunidad, alumnos y docentes, que lo necesiten. No hubo mención específica para los alumnos que no han podido continuar sus clases a distancia.

En la misma sesión, que duró poco más de tres horas, fueron presentados el Programa Institucional de Mediano Plazo 2020-2024 del IPN, y el dictamen de la Comisión de Programas Académicos en el que se aprobó la impartición de cinco nuevas carreras técnicas a nivel medio superior. Estas son la de Técnico en Gastronomía, en Mercadotecnia Digital, en Mecatrónica, en Energía Sustentable, y en Sustentabilidad.

Además se presentó y aprobó el dictamen de la Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico, donde se dieron a conocer los nombres de alumnos, docentes y trabajadores de apoyo que lo recibirán este galardón por su promedio académicos, compromiso en la docencia y años de servicio.