ONU alerta sobre incremento de temperatura en el mundo

Ginebra. La temperatura media del planeta en cada año entre 2020 y 2024 será superior de al menos 1 grado Celsius respecto a la época preindustrial, con picos probables que superen el 1.5 grados Celsius, indicó el jueves la ONU.

Según las nuevas previsiones climatológicas publicadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), durante el periodo 2020-2024, casi todas las regiones, excepto algunas zonas oceánicas australes, tendrán temperaturas superiores a los valores recientes.

Las condiciones climáticas serán más húmedas que en estos últimos años en las latitudes elevadas del planeta y en el Sahel, y probablemente más secas en el norte y el este de América del Sur.

En el norte del Atlántico Norte se producirán vientos del oeste más fuertes, lo que provocará más tormentas en Europa occidental.

Debido a las actividades humanas, el planeta ya ha ganado al menos 1 grado Celsius desde los años 1850-1900, y las catástrofes climáticas se han multiplicado.

El último lustro ha sido el más caluroso que jamás se ha registrado.

Annual mean global temperature likely to be at least 1° C above pre-industrial levels in each of coming 5 years (2020-2024).

