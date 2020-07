Junio, el mes más caliente registrado, con incendios hasta en Siberia

París. El mes de junio de 2020 fue el más caliente registrado en el mundo, en igualdad con el mes de junio de 2019, anunció el martes el Programa Copérnico (Copernicus) sobre el cambio climático, que subraya además la persistencia de anomalías preocupantes e incendios en Siberia.

"Junio de 2020 está empatado con junio de 2019 como el mes de junio más caliente desde que hay registros, a 0,53°C por encima del promedio del período 1981-2010", indicó Copernicus en un comunicado, tras un mes de mayo que también fue récord.

Pero el "calor excepcional" en la Siberia Ártica lo que retiene la atención del servicio europeo.

La temperatura media alcanzó allí hasta 10°C por encima de las normales de temporada en junio.

🌡️In June, #Arctic #Siberia experienced a #heatwave that brought its average temperature for the month to more than 5°C above normal, up to 10°C above normal in some areas.



