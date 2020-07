Gana Alfredo Di Roma Trattoria de Cozumel con el Best of Award of Excellence

Ciudad de México. Considerado uno de los más destacados reconocimiento que otorga la revista estadunidense Wine Spectator, el premio Best of Award of Excellence en su edición 2020, fue otorgado al restaurante Alfredo Di Roma Trattoria Cozumel que se une a un grupo de galardonados por Wine Spectator a nivel mundial que han conseguido esta distinción.

De este modo el Restaurante Alfredo di Roma Trattoria, ubicado en las instalaciones del Presidente InterContinental Cozumel, se vuelve pionero en la isla al tener este premio que reconoce a los restaurantes que ofrecen en su carta selecciones variadas y apropiadas de vino para su cocina.

Luca Ballotta, gerente de restaurante de marca y responsable de presentar los documentos necesarios para la convocatoria que se realiza anualmente y en la cual se inscriben restaurantes de todo el mundo, detalló que, “Tan solo 1,387 restaurantes de los casi 3,800 candidatos evaluados por Wine Spectator a nivel mundial han conseguido esta distinción”.

De acuerdo con Ballotta, Head Sommelier del Presidente InterContinental se trata de un reconocimiento de mucho prestigio para un restaurante ya que no es fácil obtener este premio.

Destacó que la cava del Trattoria galardonado por la revista Wine Spectator, alberga más de 350 etiquetas de los principales productores de vino en el mundo de países como Italia, España, Francia, Estados Unidos y México incluido.

“La obtención de las dos Copas, como se le conoce a este galardón, es resultado del arduo trabajo realizado por el equipo del Restaurante y la cadena hotelera, importante impulsor de la cultura del vino en México. Además el trabajo conjunto con el sommelier Fredi Ramos, el chef ejecutivo, Sergio Turriza y el chef de Trattoria, Moices Cen Uc”.

Para postularse al premio en alguna de sus tres categorías: Award of Excellence, Best of Award of Excellence y Grand Award, es necesario presentar una carpeta que incluya información relativa a los vinos que se ofrecen en la carta del restaurante, así como datos precisos de las cosechas y denominaciones para cada una de las selecciones. Los nombres completos de los productores y la ortografía es parte de la evaluación de un jurado calificador quien emite su fallo.

En nuestro país solo un restaurante el Alfredo Di Roma en la Ciudad de México cuenta con el Grand Award que es máximo reconocimiento internacional de la Wine Spectator.