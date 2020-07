STPS sigue sin resolver proceso para renovar dirigencia del STPRM

Ciudad de México. El proceso realizado por trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) agrupados en el Frente Nacional Petrolero, con el que acordaron destituir a todos los integrantes de la dirigencia gremial encabezada en ese momento por Carlos Romero Deschamps, se mantiene sin una resolución de la Secretaría del Trabajo después de más de medio año de espera.

Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador General del Frente Nacional Petrolero, indicó que la dependencia federal no ha ratificado ni rechazado los acuerdos.

Advirtió que de no renovarse en la totalidad dicha dirigencia, no habría “piso parejo” para un proceso interno ya que se mantienen en sus cargos todo el círculo cercano a Romero Deschamps, incluido, dijo, el actual dirigente interino Manuel Limón Hernández, quien sustituyó al ex dirigente luego de que éste renunció en diciembre en medio de una serie de denuncias penales en su contra.

“Se pretende que nos vayamos a elecciones a nivel nacional, pero no hay piso parejo, no podemos hacer unas elecciones masivas de 100 mil trabajadores porque sigue la estructura de Romero Deschamps, siguen los mismos secretarios y los comisionados locales que son los que amedrentan e intimidan a los trabajadores”, señaló Morales Quintana.

En enero pasado la Secretaría del Trabajo indicó que Manuel Limón fue seleccionado hasta el 2024 como secretario de Interior, Actas y Acuerdos, por lo que debe realizarse un proceso para renovar la dirigencia sindical.

Además detalló que recibió tres solicitudes de trabajadores que piden ser reconocidos como secretario general: Rubén Choreño, Mario Rubicel Ross y Enrique del Ángel Bauza, pero al no haber cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declararon improcedentes.

Morales Quintana llamó a todos los sectores inconformes con la dirigencia sindical a unirse para formar un frente en común ante un eventual proceso interno.