Ssa difundirá protocolo de atención médica para comunidad LGBTT+

Ciudad de México. La Secretaría de Salud (Ssa) se ha propuesto impulsar la difusión y aplicación de los criterios establecidos en el “Protocolo para la prestación de servicios médicos a las personas de la diversidad sexual”, aseguró Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud de la dependencia, quien reconoció que en otros gobiernos ese aspecto no fue prioridad.

Al participar en el encuentro virtual “Orgullo Desconfinado”, que reunió a activistas LGBTT+ y en el que se discutieron diversas problemáticas que enfrenta dicha comunidad, el funcionario reconoció que hay profesionales de la salud que carecen de herramientas para dar una mejor atención médica a este sector, y que algunos deciden conforme a sus convicciones al respecto.

El pasado 17 de junio, la Ssa, a través de la comisión coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, publicó la tercera edición del “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual y Guías de Atención Específicas”.

Cortés Alcalá señaló que “es importante que como profesionales de la salud, todos lo conozcamos (el protocolo), porque ésta es la mejor forma de evitar la discriminación, sobre todo aquella que hacemos de forma inconsciente, de que no sé cómo tratarlo”.

“Nosotros presentamos un protocolo, para impulsarlo y que se ejecute. Es lo que estamos haciendo… el protocolo tiene años escrito, pero se quedó en un muy bonito documento bien escrito, pero que no ha servido en su totalidad para dar la atención médica que se requiere en estos casos especiales que están descritos aquí”.

Al abordar el tema, Políticas Públicas para evitar la Discriminación en los Servicios de Salud de México, dijo que habrá difusión entre el personal médico del referido protocolo y sus guías, confió en que estos “nos lleven de la mano para evitar la mayor cantidad de errores posibles”.

En el mes del orgullo gay, y en contexto de la 42 Marcha del Orgullo LGTB+ de la Ciudad de México, la cual es digital por la pandemia de Covid-19 se pronunció porque los futuros profesionales de salud sean instruidos en el tema, a fin de cubrir las necesidades médicas de las personas de la comunidad de diversidad sexual de manera adecuada y sin prejuicios.

El protocolo contiene las guías protocolizadas para la atención de personas transgénero; de mujeres lesbianas y bisexuales, de reconocimiento para la atención médica de la intersexualidad y variación en la diferenciación sexual y para la atención de hombres gays.

En torno a la pandemia de Covid-19, el epidemiólogo, habló de la importancia de la promoción de la salud en el combate a una enfermedad para la que todavía no hay vacuna ni un tratamiento guía específico.

“No me imaginé que en tan poco tiempo de ser especialista en epidemiología (obtuvo su grado en marzo de 2009) me hayan tocado dos pandemias (la AH1N1 y la de SARS-CoV-2). La promoción de la salud la salud pública es importantísima, y no nos la enseñan bien en las escuelas de medicina, y en las escuelas en general de salud, espero poder mejorar eso a través de esta posición (la Dirección de promoción de la salud). La promoción de la salud es la clave de esta epidemia que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna, que nada más tiene las reglas básicas de prevención de las enfermedades respiratorias”.