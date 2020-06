Este martes llega a México nube de polvo del Sahara: Cenapred

El próximo martes 23 de junio llegará a México una nube de polvo proveniente del Sahara, que podría ocasionar problemas a las personas con afecciones respiratorias, según advierte el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

La nube de polvo fue detectada por el satélite GOES 16, y es arrastrada por los vientos del fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que actualmente se encuentra en la fase denominada ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que la traerá hasta territorio nacional y parte de Centroamérica y el Caribe.

El Cenapred explica que “el polvo tiene un efecto directo en la cantidad de nubosidad y lluvias. Comúnmente ingresa de forma directa por el oriente y sureste del país, siendo la Sierra Madre Oriental una barrera natural para que atraviese al centro del territorio, por lo que sólo pequeñas concentraciones logran llegar”.

No obstante, recomienda a las personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas (EPOC), adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, tomar previsiones como no salir de casa, y si esto no es posible, portar una mascarilla para cubrir nariz y boca, medidas que se deben reforzar por la pandemia del Covid-19.