Invita World Vision al foro "Niñez Migrante, #unviajesinderechos"

Ciudad de México. En el contexto del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemoró el pasado 16 de junio, el organismo de ayuda humanitaria, World Vision, realizará este sábado 20 de junio el foro "Niñez Migrante, #unviajesinderechos" a través de Facebook y Youtube LIVE a las 19:00 horas de México y 18:00 horas con transmisión para Centro América.



La actividad que servirá para dar un contexto de la problemática de la infancia principalmente aquella en tránsito, busca generar conciencia en los gobiernos principalmente latinoamericanos sobre la importancia de la protección a la niñez y adolescencia.



De acuerdo con el estudio “Migración y COVID-19: Niñez venezolana entre la espada y la pared”, elaborado por el organismo humanitario, se encontró que de 392 niños y niñas (sondeados) de seis países de acogida y de Venezuela:



Uno de cada cuatro niños ha sido separado de sus padres durante el brote de coronavirus.



Uno de cada tres niños se acuesta con hambre.



El 60% de los niños informaron un aumento de la xenofobia y discriminación contra ellos durante la crisis por laCOVID-19.



El 63% informa que no puede continuar sus estudios durante la pandemia, incluyendo el 77% de los niños y niñas que viven en Brasil.

- 34% dijeron que no tienen acceso a servicios de salud.



El 20% dijo que no tienen acceso a agua y jabón para mantener una buena higiene durante la cuarentena.



En este sentido World Vision refiere que más de 5,1 millones de venezolanos han huido de años de crisis económica y política a países de América Latina donde ahora enfrentan una doble problemática debido a COVID-19. https://twitter.com/worldvisionlac/status/1274052797118496771?s=12