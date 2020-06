Implementará IPN sistema de enseñanza híbrido

Con la decisión de iniciar el próximo ciclo escolar el 28 de septiembre -para concluir el primer semestre el 2 de febrero del 2021-, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que en su regreso a clases implementará un sistema de enseñanza híbrido, que combine la educación presencial y el trabajo a distancia con el apoyo de plataformas virtuales.

Además, el regreso de los alumnos será alternada y escalonada, es decir, la mitad de los alumnos en un grupo asistirá durante una semana a clases presenciales al plantel, mientras que la otra mitad lo hará a distancia, cambiándose los roles a la semana siguiente. La realización de los trámites académicos se realizarán en línea y se restringirán todas las actividades no esenciales.

Al presentar la estrategia de reincorporación a las actividades académicas y administrativas presenciales, el director general de esa casa de estudio, Mario Alberto Rodríguez Casas, explicó que se garantizará la seguridad sanitaria de alumnos, docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación y directivos.

“En los salones de clases se deberá definir la programación de quién y cuántos estudiantes asisten por día, considerando el total de integrantes de cada grupo, el número y tamaño de salones, y el número de estudiantes para cada salón. De esta manera, la asistencia diaria en las unidades académicas será de 50 por ciento de estudiantes”, apuntó.

Respecto al personal administrativo, dijo que se establecerá un mecanismo de asistencia alternada, a través de un esquema de rotación de personas, de manera que siempre se disponga de personal para continuar la actividad académica, administrativa y de servicios de cada unidad para que los estudiantes avancen en su formación académica.

Señaló que el personal docente tendrá flexibilidad de horario, debiendo cubrir sus actividades docentes frente a grupo y la atención a los alumnos. Indicó además que se fortalecerá el programa de capacitación a estudiantes y docentes en el manejo de plataformas digitales de enseñanza para continuar con un sistema híbrido de enseñanza-aprendizaje.

El programa dado a conocer, también prevé un periodo de recuperación académica presencial del semestre 20-2 del 26 de agosto al 18 de septiembre, dirigido a los estudiantes que no acreditaron alguna de las asignaturas del presente semestre, que se dieron de baja de alguna asignatura, y particularmente quienes que no acreditaron sus asignaturas por no tener acceso a las actividades académicas en línea. La inscripción se realizará a través de la Plataforma Integral de Administración Escolar (PIDAE) el 24 y 25 de agosto de 2020.